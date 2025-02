La reciente extradición de más de 20 narcotraficantes a Estados Unidos , incluyendo figuras emblemáticas como Rafael Caro Quintero y líderes de Los Zetas, ha levantado serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre ambos países en materia de seguridad y justicia. Mientras el gobierno mexicano presenta esto como una acción de cooperación internacional, muchos ven en esta entrega una jugada con implicaciones políticas y diplomáticas mucho más profundas.

No es un secreto que la relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico siempre ha estado marcada por intereses cruzados. Washington ha presionado durante décadas para que capos de alto perfil sean juzgados en su territorio, bajo el argumento de que en México las estructuras criminales les permiten seguir operando desde prisión. Sin embargo, el momento y la magnitud de esta extradición despiertan sospechas.

Con Claudia Sheinbaum recién llegada a la presidencia, este movimiento podría ser interpretado como una estrategia para fortalecer la relación con el gobierno estadounidense, pero también como un sacrificio en el tablero de la negociación. ¿Está México buscando concesiones en materia económica, como una reducción en los aranceles impuestos por Estados Unidos? ¿O es esto parte de un pacto más amplio que involucra otros temas sensibles como migración y cooperación en seguridad?

Otra hipótesis que no puede descartarse es que este golpe represente una especie de distracción o maniobra para favorecer a ciertos grupos dentro del crimen organizado. La extradición de Caro Quintero y otros líderes podría estar facilitando el reacomodo de poder dentro del narcotráfico en México. No sería la primera vez que una acción de esta magnitud termina beneficiando a un cártel sobre otro. ¿Es posible que esto prepare el terreno para el regreso de figuras como Ismael “El Mayo” Zambada?, quien está detenido en el país vecino y que ha puesto un ultimátum para su repatriación a México, de no hacerlo amenazó con un colapso entre ambas naciones, según publicaron distintos medios de comunicación.

Además, la coincidencia con el regreso de Donald Trump a la arena política añade una capa de incertidumbre. Trump ha sido un férreo crítico de la estrategia de seguridad mexicana y prometió medidas más agresivas contra el narcotráfico si regresaba a la Casa Blanca. ¿Podría esta extradición ser una forma de Sheinbaum de anticiparse a esa presión y evitar confrontaciones mayores con el republicano?

El tiempo dirá si esta extradición masiva es realmente un avance en la cooperación internacional o si solo responde a intereses políticos y económicos. La historia ha demostrado que las capturas y extradiciones de grandes capos rara vez acaban con el problema del narcotráfico. Más bien, generan reacomodos y nuevas pugnas por el control del territorio y las rutas de tráfico.

México necesita una estrategia integral que no dependa de entregar cabezas visibles del narco a Estados Unidos, sino que ataque de raíz las causas que alimentan el crimen organizado: la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades económicas para millones de mexicanos. Sin estos cambios estructurales, las extradiciones seguirán siendo solo parches en un problema que cada vez se vuelve más complejo.

En este ajedrez político y criminal, la gran incógnita es qué papel está jugando realmente el gobierno mexicano. ¿Es un acto de colaboración sincera o una simple transacción donde los intereses de las élites terminan imponiéndose sobre la justicia? La respuesta, como siempre, se irá revelando con el tiempo y con las consecuencias de estas decisiones en el panorama del crimen organizado en México.

