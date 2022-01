¡Me cayó el 20 con Lord Molécula! AMLO dijo: la Mañanera es nuestra House of Lords

Cito lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la primer Mañanera de 2022:

“Vamos a iniciar esta conferencia primero presentándoles a Jeremy Corbyn , que está con nosotros”.

, que está con nosotros”. “Es parlamentario inglés, somos amigos desde hace algún tiempo, su esposa, Laura Álvarez es mexicana, también nos acompaña”.

es mexicana, también nos acompaña”. “Ellos me invitaron cuando todavía era opositor, a visitar el parlamento inglés , estuve en Londres y nos identificamos porque Jeremy es defensor de causas justas, defensor de los trabajadores en el Reino Unido ”.

, estuve en y nos identificamos porque Jeremy es defensor de causas justas, defensor de los trabajadores en el ”. “Y hoy está de visita y lo invitamos para que sea testigo de cómo es este parlamento nuestro”.

“ El parlamento inglés es algo extraordinario , me invitó Jeremy a una sesión en el parlamento y están a una distancia de poco más de un metro, cara a cara, conservadores y liberales, laboristas y el partido del gobierno ahora, enfrente”.

, me invitó Jeremy a una sesión en el parlamento y están a una distancia de poco más de un metro, cara a cara, conservadores y liberales, laboristas y el partido del gobierno ahora, enfrente”. “Este es un ejercicio que se hace un día a la semana y ahí de hace un debate, es un debate apasionado, desde luego con argumentos, pero fuerte, cara a cara, esto viene de tiempo atrás, hay un día para debatir y el primer ministro tiene que estar, es el que representa al partido del gobierno”.

“Lo nuestro —evidentemente el presidente AMLO se refiere a la Mañanera— es también como un parlamento que tiene que ver con la información”.

Qué maravilla. Ahora entiendo todo

Escribamos un poquito en inglés, para estar a la altura del momento: el Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland está integrado por dos cámaras, la House of Lords (o Cámara Alta) y la House of Commons (o Cámara Baja).

Ya me cayó el 20: el gran Lord Molécula es, en el parlamento de la Mañanera, el líder de la House of Lords, la única que aquí tiene importancia.

Los comunes e inclusive bastante corrientes —esto último por el trato que reciben de los lords, que son los amigos del parlamentario Molécula— son los reporteros de verdad, los representantes de los diarios fifís, como Reforma y Excélsior, y aun los periodistas de un periódico serio de izquierda como La Jornada, que apoya a la 4T pero que no se presta al show.