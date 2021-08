Recordatorio, a 500 años de la tragedia: ustedes nunca serán españoles

Se conmemoraron 500 años, cinco siglos, de la caída de México-Tenochtitlán

Los análisis históricos se los dejamos a personas expertas. Lo que me gustaría comentar, a continuación, es la existencia de una quinta columna ideológica en nuestro país: los mexicanos que sueñan con ser ibéricos, europeos y blancos. Y si, existen ciudadanos mexicanos con vínculos inmediatos con España , recientemente los refugiados que fueron recibidos de forma noble en nuestro país tras el fin de la Guerra Civil Española (comparen nuestro recibimiento con el “recibimiento” que da gobierno y amplios sectores de la sociedad de España a los refugiados económicos de Sudamérica y África, por señalar dos ejemplos).

Pero fuera de esa población, que no es grande, los mexicanos, por más que lo sueñen, anhelen y se blanqueen, jamás serán españoles.Tu, mexicano, que te avergüenzas de tu piel morena, de tus antecedentes indígenas, africanos o asiáticos. Jamás serás español.Tu, mexicana, que presumes de tu tatatatatatatarabuelo “español”, tampoco.Por más que vayas a las corridas de toros, comas paella y “apoyes” a la Selección de España, o al Real Madrid, o se te pegue el “ceceo” de algunas regiones ibéricas, tampoco.

El referirte a España como la “madre patria”, menos. México es un país surgido de las cenizas de un proceso colonial, genocida y etnocida liderado por violadores, ladrones, esclavistas y criminales españoles. Aquel país no lo reconoce porque reconocer esas atrocidades es reconocer la que hicieron en África, Asia y otras partes del mundo.Sin embargo, los pueblos originarios siguen resistiendo, existiendo y persistiendo. Con eso me quedo y no con el acomplejamientos de personas que por más que sueñen, jamás serán lo que tanto desean.

La colonización de facto ya terminó, pero la colonización económica y mental persisten y deben ser erradicadas. Así de fácil, así de simple.