Ola de fraudes

Los fraudes inmobiliarios en la Ciudad de México no se detienen. Y aunque los nuevos alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, Sandra Cuevas y Mauricio Tabe no han tomado posesión, ya han recibido varias quejas de las empresas inmobiliarias. En esta lista se encuentran DDC JBarrera, Promotora Única, Condesa 37 y DDC Ámsterdam en la que están involucrados los hermanos Javier y Santiago Sánchez Corral, así como su socio Álvaro Becker Corral. Se les acusa en la Fiscalía de la CDMX de Ernestina Godoy de haber estafado a clientes y bancos . Recientemente un caso se hizo viral, cuando una compradora de un departamento por 21 millones de pesos del conjunto Juan de la Barrera, ubicado en la Condesa, se llevó la sorpresa de que los documentos de título de propiedad no eran suyos, sino de Banorte. La fiscalía va sobre Javier Sánchez Corral quien es la pieza clave de todas las operaciones pues a través de su despacho de arquitectos se engancha a nuevos clientes.