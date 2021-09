Vox un partido fascista; el PAN, también (Parte 2)

En el caso del Partido Acción Nacional , su “mayor truco” es haberse reinventado como un partido “patriótico” (traten de no reírse) y “nacionalista” que se contraponía a la “dictadura perfecta” del PRI-Gobierno, para luego terminar aliándose con él para montar una falsa “alternancia” que costó al país enormes pérdidas y cientos de miles de muertos producto de la violencia y el neoliberalismo.En realidad, con evidencias que han recopilado varios autores como Rafael Barajas el “Fisgón”, el PAN tiene una raíz nazi que es parte integral de su ideología conservadora, racista y clasista.

Prueba de ello es que Aquiles Elorduy, fundador y líder primigenio del PAN fue el director de un pasquín pro-nazi publicado en México llamado “La Reacción”. La simpatía de esta publicación de propaganda Nacional Socialista por el emergente Partido (Re)Acción Nacional fue tal que, de acuerdo a la investigación de Rafael Barajas, “el número del 29 de septiembre de 1941 de La Reacción (?) reproduce, íntegro y en exclusiva, el informe de Gómez Morín en el segundo aniversario de la fundación del PAN ”.

¿Por qué una agrupación y una publicación abiertamente fascista y nazi reproducían textos del PAN y de asociaciones vinculadas con este partido, como la “Unión Nacional de Padres de Familia? Por el origen, fascista, que las hermana, ni más ni menos.

Los acercamientos del PAN con los movimientos fascistas internacionales, mediados en muchas ocasiones a través de la organización “secreta” y confesional El Yunque no son una casualidad. Producto de estas alianzas se han traído a las cámaras de nuestro país a personajes fascistas y criminales como el terrorista venezolano con nacionalidad española Lorent Saleh y el propio Santiago Abascal.