Lozanadas chafas de quienes se oponen a que Epigmenio colabore con Ciro

¿Debió Epigmenio Ibarra rechazar una invitación de Radio Fórmula para colaborar en su noticiero líder, el de Ciro Gómez Leyva? Por supuesto que no. Epigmenio tiene opiniones y las expresa a diario, entonces le beneficia hacerlo en el informativo radiofónico de mayor audiencia.

¿A Ciro le favorece o le perjudica contar en su equipo con el destacado productor de televisión? Creo que Gómez Leyva saldrá ganando sobre todo si, de vez en cuando, discuten acaloradamente..., pero sin faltarse al respeto.

Conozco a los dos desde hace muchos años. Les respeto, admiro y aprecio. Me considero amigo de ambos. Ojalá debatan con fuerza. Esto es, creo que Ciro debería no solo ceder el micrófono a Epigmenio durante unos minutos para que este plantee sus argumentos, sino ir más allá: interrumpirlo, provocarlo.

El mejor Ciro es provocador. El mejor Epigmenio es el se crece cuando lo retan.

Estoy seguro de que ellos —hombres educados e inteligentes— , cuando dialoguen con aspereza no van a caer en chafas lozanadas.

¿Lozanadas? Insultos y calumnias, que son la especialidad del impresentable Javier Lozano Alarcón, ex titular de la Secretaría del Trabajo con Felipe Calderón.

Lozano rápidamente se la estiró de más en Twitter al comentar la noticia de que Epigmenio colaborará con Ciro:

Vulgar fanatismo

Lo único que lamento es que esta semana no escucharé a Epigmenio Ibarra en el noticiero de Ciro Gómez Leyva. A la hora del programa radiofónico está en la TV la carrera ciclista París-Niza, que supongo mis dos amigos entenderán por qué es mi prioridad. El resto del mes de marzo y durante todo abril estaré al pendiente de ellos, pero no en mayo, ya que me concentraré en el Giro de Italia. Y así: en junio sintonizaré cada mañana Radio Fórmula, pero julio lo dedicaré al Tour de Francia. Y parte de agosto y de septiembre a la Vuelta a España…

Carajo, ¿no podría don Jaime Azcárraga, director y presidente del consejo de Radio Fórmula, cambiar de horario a Ciro para que no se empalme con la única programación televisa —las vueltas ciclistas— que desde mi punto de vista vale la pena?

Le he pedido al presidente López Obrador que durante nueve semanas al año —las del Giro, el Tour y la Vuelta— haga tardeadas en vez de mañaneras, pero no ha atendido mi súplica: ni modo, me pierdo las conferencias de prensa; la ventaja es que me entero de lo que dice Andrés Manuel leyendo las muy bien hechas versiones estenográficas que produce el equipo de Jesús Ramírez. ¿Podría Jaime Azcárraga ordenar a sus subordinados una versión estenográfica de lo que digan Ciro y Epigmenio? Simple y sencillamente porque leer me parece más placentero que escuchar audios repetidos.

En fin, los diálogos Ciro-Epigmenio no tendrán el nivel de los de Platón, pero van a ser interesantes. Sobre todo, representarán la oportunidad de que ellos dos, que han estado tan peleados durante años, se reconcilien y se vayan a comer con vino de mil pesos, como el GRAN RESERVA MALBEC 2018 de Casa Madero… tiene un costo de 950 pesos —ni siquiera llega a mil— y ganó recientemente el premio más importante en el concurso Mundus Vini de este año. Aquí la crónica que hizo para SDPNoticias el señor René Rentería, quien en ese certamen europeo participó como miembro del jurado que valoró 7,255 vinos de 46 países: https://www.sdpnoticias.com/opinion/vino-mexicano-gana-el-premio-mas-importante-en-el-concurso-mundus-vini/ .

¡Salud!