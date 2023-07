Me tocó platicar con un español, específicamente de Cataluña, de un pequeño pueblo que está como a una hora y media de Barcelona rumbo a Francia. En la plática que tuvimos me contaba sobre su hija y de cómo está jugando futbol a gran nivel en la zona. Me contaba que la quería reclutar el equipo femenil del Espanyol de Barcelona pero que era complicado pues no tenían residencia para jugadoras que no fueran extranjeras, al menos no hasta ahora.

La hija de la persona que conocí tiene 14 años y ha jugado en todos los niveles de desarrollo de futbol que se puede en España. Jugaba en equipos mixtos hasta llegar a la categoría infantil donde ha tenido que jugar solo con femeniles. Ahora está jugando en un pequeño club de la zona , específicamente de la ciudad de Igualada. ¿Sabía usted que había un club de futbol profesional en la ciudad de Igualada? Es más, ¿sabía usted que existe en España una ciudad que se llama Igualada? Yo tampoco.

Bueno, resulta que este club tiene a 500 jugadores con ficha, es decir, que les pagan por jugar al futbol. Quizá lo que les pagan ahora no es como los grandes sueldos de los grandes clubes pero aún así hay un pago que se les da mientras se desarrollan.

Le pregunté a este nuevo amigo sobre los equipos que jugaban con este formato en la zona. Dándole un aproximado, le dije que tal vez diez o quince equipos. Pues no, me dijo que con esta estructura debe de haber alrededor de 300 equipos de todos los tamaños. En muchas categorías tienen roce con los grandes clubes de primera división donde seguramente estarán los visores viendo a todos los rivales y eligiendo algún jugador sobresaliente, que los habrá. Si todos los equipos tuvieran 500 fichas, habría al menos 15 mil jugadores de todas las categorías desarrollándose con posibilidad de hacerse profesionales. Y esto solo en la zona de Cataluña, imagino que en todo España habrá algo parecido.

Me comentaba el joven padre de la futura estrella de futbol que Igualada es un club de desarrollo y que es tan fuerte que ha sido campeón en ligas donde juegan equipos de los grandes clubes. Que tal vez a nivel de primera división no son tan fuertes pero en las categorías de desarrollo sí lo son.

Si se quiere realmente tener una base de futbolistas tan sólidos como los que hay en Europa, específicamente en España, el desarrollo de jugadores tendría que empezar desde temprana edad y con clubes tan profesionales como el Igualada que sabe su papel dentro de La Liga y hace lo que tiene que hacer para desarrollar jóvenes.

Imagine tener clubes fuertes en Tamuín, Montemorelos, Chihuahua y que estos desarrollen jugadores que al final estarán jugando en alguna división de México. Eso no pega en México porque es complicado y muy caro al principio y se tarda años en dar frutos. Todo el desarrollo de jugadores de futbol tiene que ver con algunos clubes que tienen fuerzas básicas bien desarrolladas pues no todos los clubes tienen una estructura como para soportar este tipo de desarrollos.

Los jefes de la Liga MX deberían de pensar, antes de quitar extranjeros, en desarrollar este tipo de modelos orgánicos que le darían al país mayor estabilidad en la parte del futbol, ademas desarrollo a las familias de estos jugadores que reciben algún ingreso por esta formación y la entrega de su tiempo.

Es mas fácil echarle la culpa al número de extranjeros que juegan en los clubes que al casi nulo desarrollo de clubes fuera de la primera división. Tan malo es el desarrollo que ya van varios años sin ascensos ni descensos y no pasa nada. Es ahí donde deben de concentrarse.

¿Usted qué cree?