Se llaman tratamientos alternativos porque precisamente ofrecen una alternativa a los tratamientos médicos tradicionales, incluyen a los remedios caseros y a todos los productos naturales o no que pudieran tener un efecto positivo en la salud.

Desafortunadamente, en la actualidad la medicina tradicional no ha sido capaz de curar enfermedades graves como cáncer, covid, y diabetes mellitus, que son las principales causas de mortalidad en las últimas décadas, por eso el uso y venta de tratamientos alternativos para ellas han tenido tanto auge, sobre todo lucrativo, y no se han podido implementar medidas de control al respecto, por infinidad de razones, incluyendo que se venden como productos no médicos.

Voy a mencionar en el presente artículo únicamente 5 tratamientos alternativos que cumplen lo descrito, para empezar, el factor de transferencia, que cuando comenzó su utilización médica tenía que aplicarse por vía subcutánea, es decir, con una inyección debajo de la piel, ya que por tratarse de una proteína, si se toma por vía oral, en el estómago se separa y ya no tiene efecto, el actual factor de transferencia que comercializan se toma así por vía oral y publicitan pue puede mejorar infinidad de enfermedades.

Venden unas gotas con zinc y ácido cítrico llamadas Gasdem B, que durante la pandemia por covid tuvieron mucho auge por su efecto inmunológico, inclusive la Ministra Olga Sánchez Cordero las mencionó públicamente.

El Immunocal es un producto con suero de leche, aminoácidos, y ácido cítrico que venden de manera piramidal con mucho éxito para tratar las enfermedades descritas y otras afecciones, al igual que el Biomaussan, que incluso su fundador y experto en ovnis: Jaime Maussan, presenta en la televisión abierta con casos de éxito patentes, incluyendo curación de leucemias.

Pero el caso más caótico es el de citreacivid, que únicamente contiene ácido cítrico, y esto es por la información que incluyeron en su página de Facebook, asegurando que el ácido cítrico se utiliza como tratamiento del cáncer desde el año 1931, lo que, además de ser totalmente falso desde un punto de vista médico, ya que no existe ninguna publicación científica al respecto, resulta irracional, ya que si esto sería cierto, el cáncer ya hubiera sido curable desde esa época en la que Otto Heinrich Warburg, en la Alemania nazi, describió únicamente que el cáncer se presenta en un ambiente celular sin oxígeno, jamás publicó algo sobre el ácido cítrico.

Las autoridades sanitarias mundiales ya deberían atender los asuntos pendientes descritos en el presente ensayo, sobre todo, porque si éstos 5 productos que contienen ácido cítrico realmente ayudan a tratar las enfermedades más graves que afectan a la humanidad, ya deberían ser utilizados universalmente para tal efecto.