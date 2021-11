Los refuerzos de la vacuna Pfizer: ¿Esperar a que todos se vacunen o aplicarse el “booster”?

En los países desarrollados, específicamente en Estados Unidos, están a nada de aprobar los refuerzos de las vacunas que se aplican en el país para todos. Vienen las épocas decembrinas y los fuertes fríos, por lo que tener más protección nunca sobra, ¿no cree?

No se conoce tantísimo del famoso bicho del Covid-19 como para dejarlo al “ahí se va”, por lo que muchos se están poniendo el refuerzo sin chistar. Según una nota del New York Times, esta semana se estará aprobando por la Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, la aplicación de un refuerzo de la vacuna Pfizer para todos los mayores de 18 años, no importando su condición de salud. Este refuerzo ya estaba autorizado para las personas mayores de 65 años, las personas con condiciones de salud especiales como obesidad, presión alta o inmunodeprimidas.

A diferencia de lo que pasó a principios de año, no sobran dosis de los refuerzos pero hay los suficientes para aplicarlos a todos los que ya tienen el esquema de vacunación completo. De la aplicación de este refuerzo surgen varias preguntas:

¿Por qué buscar un refuerzo cuando no toda la población tiene el esquema completo?

¿Quiénes se pondrán el refuerzo?

¿Es ético ponerse ese refuerzo cuando hay países que no tienen vacunas?

El problema ético se diluye un poco cuando se trata de preservar la vida de los que sí se están aplicando la vacuna. Países con niveles de vacunación arriba del 50 por ciento hay tenido bajas de contagios y de mortalidad con un regreso parcial a la normalidad de antes de la pandemia. En México, donde todavía faltan personas que tengan el esquema de vacunación completo y con una variedad de vacunas mas amplia que la que se tiene en países como Estados Unidos la estamos librando bien.

Ponerse el refuerzo, si se tiene la oportunidad, es tentador pues da la tranquilidad de tener una mejor respuesta ante un posible contagio, más ahora que vienen los tiempos de frío en nuestro hemisferio. Aunque para que sea más efectiva la vacunación, lo mejor sería tener a más personas con el esquema de vacunación completo, tener la oportunidad de tener un refuerzo no debe de ser despreciada.

Los laboratorios de las vacunas autorizadas para aplicarse en Estados Unidos están trabajando en que se autorizan los refuerzos para todos y están a nada de lograrlo. Otros laboratorios importantes, como AstraZeneca siguen estudiando la posibilidad de un refuerzo pero al parecer para los que se aplicaron esa vacuna no será necesario.

Si tuviera la oportunidad ¿usted se pondría el refuerzo? Creo que muchos de los que ya tienen el esquema completo dirán que sí.

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza