Los continuos incrementos de la tasa de interés de referencia por parte de Banxico han permitido, en cierta medida, que exista una reducción de la inflación en el país, o al menos así lo han mencionado varios analistas y expertos en la materia. Sin embargo, aun hay mucho camino por recorrer; todavía existen presiones inflacionarias importantes provocados por los incrementos de los costos debido a la aun existente guerra entre Rusia y Ucrania, lo que sigue provocando importantes incrementos en el nivel de inflación en Estados Unidos, y por ende, en México. De acuerdo con las ultimas expectativas planteadas por la junta de la FED (representada en el Dot Plot), observamos que se estima que aun existan incrementos importantes en lo que resta del año sobre la tasa de interés de la FED.

Estos incrementos buscan, precisamente, reducir el dinero en circulación en el país al incrementar el interés ofrecido por algunos instrumentos financieros (como los CETES u otros activos de deuda), y de esta forma desincentivar los incrementos de la demanda agregada, y así tratar de reducir los niveles de precios en la economía. Sin embargo, este tipo de medidas suelen tener repercusiones importantes también en el comportamiento de los mercados de renta variable; concretamente, se estima que los incrementos de las tasas de interés en el país provocan variaciones a la baja en el comportamiento de los precios de las acciones, debido al efecto de la reducción de la demanda de acciones por incentivar la adquisición de instrumentos de deuda o renta fija por los incrementos en el interés ofrecido en dichos instrumentos; así la reducción de la demanda provoca una reducción en los precios de dichas acciones.

No es de extrañar, por lo tanto, que en escenarios de incrementos de la tasa de interés exista un impacto importante en los precios de los instrumentos del mercado de renta variable (aunque no se estima que sea un comportamiento duradero, a menos que los incrementos en la tasa de interés tenga una duración prolongada), provocando normalmente un cambio de la tendencia a la baja. En la siguiente grafica creada con información de Investing podemos observar el comportamiento de las cotizaciones del índice IPC-BMV en los últimos meses:

Cotizaciones del índice IPC-BMV

Observando la grafica de cotizaciones del índice IPC-BMV (como una representación del mercado financiero mexicano, al englobar 35 de las empresas más importantes y liquidas del país, mismas que cotizan en el mercado accionario) podemos observar que desde abril del presente año existe una clara tendencia bajista en las cotizaciones del mercado mexicano; sin embargo, este comportamiento no es de extrañar, dado los esfuerzos del Banco de México por reducir las presiones inflacionarias, a la par con las medidas de política monetaria implementada por Estados Unidos. Tampoco hay que perder de vista que el cambio de tendencia de las cotizaciones del mercado de renta variable puede verse provocado por expectativas negativas, por lo que también hay que tener cuidado con este efecto. Existe evidencia de que un gran porcentaje de las crisis financieras son provocados, curiosamente, por las expectativas negativas de los inversionistas; creando las conocidas profecías autocumplidas en los mercados financieros. No hay certeza total sobre qué tipo de impactos son los que provocan este cambio de tendencia.

Como comentario personal, diría que no hay que entrar en pánico; no comprar acciones solo porque actualmente se encuentran con precios más bajos, y no vender solo por que creemos que los precios seguirán bajando y podríamos perder nuestros recursos si no vendemos. Aunque este suceso es aterrador para cualquier inversionista, no hay que perder de vista que solo es un fenómeno momentáneo (con características coyunturales, y no como un cambio en la estructura del mercado financiero como tal) en lo que dura la actual “crisis”. Como siempre, recomiendo mesura en el manejo de las inversiones, generar una estrategia real y sostenible para mantener o incrementar nuestro patrimonio, y siempre recurrir a asesores de inversión certificados por la CNBV para realizar dicha actividad.

Jorge Alberto Nájera Salmerón en Twitter: @JansNajera