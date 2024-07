Hoy parecería imposible, pero hubo una época en que México brillaba en fútbol, de hecho aún en el mundial de Brasil 2014 lo hizo, aún en los juegos olímpicos de Tokio se obtuvo la medalla de bronce, arrebatándosela a los nipones anfitriones, pero luego de una serie de decisiones propias de imbéciles (no ascenso/descenso, prácticamente no limite de extranjeros, eliminación de la regla para debutar a un mínimo de canteranos, también del torneo de copa y otras linduras) ya se reflejan en una selección nacional de vergüenza, con una crisis que no se veía desde 1978.

Baste un ejemplo: en 1995 se cesaba a Miguel Mejía Barón, luego de ser eliminado en cuartos de final en penales por los Estados Unidos, a lo que tomaba el timón por segunda vez el serbio Velibor ‘Bora’ Milutinovic, después del exitoso proceso mundialista al México 86, y de este haber hecho papeles más que dignos con Costa Rica en Italia 90 y con los Estados Unidos en su mundial de 1994. Bien, Bora tuvo una muy buena Copa Oro 1996, siendo campeón en la final vs Brasil, luego al año siguiente, un honroso tercer lugar en la Copa América de Bolivia 97, sólo superado por el campeón Brasil y el subcampeón y anfitrión Bolivia, ganando al Perú el juego por la medalla de bronce.