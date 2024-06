El Consejo Coordinador Empresarial, agrupación que engloba al ala más conservadora del empresariado mexicano, se reunió este miércoles con Claudia Sheinbaum , virtual presidenta electa de la república.

Aunque algunos de los presentes llevan varios años oponiéndose al proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo financiación a la “guerra sucia” en medios masivos y redes sociales, la realidad es que la abrumadora victoria de la candidata los ha orillado a buscar la convivencia durante los próximos seis años, en mejores términos -de ellos depende- de la que tuvieron con su némesis Andrés Manuel López Obrador.

Aún más, los miembros de este consejo anunciaron inversiones por más de 42 mil millones de dólares durante el próximo sexenio y no porque sean unas hermanitas de la caridad, sino porque México es una economía en franco ascenso, con una posición geopolítica privilegiada y en en crecimiento.

Nunca hay que decir “de esta agua no beberé”, así que esta facción empresarial tendrá que cuadrarse con este cambio, no de gobierno, sino de régimen. De no ser así, se van a quedar atrás en este cambio y desarrollo histórico del país, que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó en diciembre del 2018.

¿Cumplirán sus promesas los empresarios mexicanos, que en este caso han demostrado una y otra vez tener una cortedad de miras notable? Habrá que ver.