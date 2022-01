Loret de Mola: como aquel Atlas perdedor

Una tras otra intentona, cada vez con mayores recursos gastados (bastante improbable que sean de origen lícito, por cierto), Carlos Loret de Mola solo recibe como respuesta a cada “gran y profesional trabajo de investigación periodística” que se posicione en redes sociales el hashtag #LordMontajes.

Él va en el “capítulo 69″ de su saga; ese número me recordó al equipo de futbol Atlas de Guadalajara, que durante 70 años y un semestre no ganó prácticamente nada. Con un payaso de mancuerna, sí, un payaso (aunque esto no lo puedan creer personajes extranjeros cuando se les trata de explicar seriamente sus tumbos y desatinos en sus afanes de asestar un golpe al presidente Andrés Manuel) rayan ya en una obsesión enfermiza.

Debería ya entender, o quizás ya lo hizo, que a un líder de la estatura moral de López Obrador no se le despeina una sola pluma por una casa en la que viva una nuera ni en cualquier otro de los otros 68 temas de los que ha versado su fracasada serie. Lacayo indigno de anteriores presidentes, empresarios y políticos que tienen a México en una crisis moral sin precedentes, en el peor de los casos dista años luz de ser el comunicador con el aspecto ético idóneo para señalar algo con dedo flamígero, lo que sea. A muchos nos gustaría conocer la fortuna que amasó en sus años de sirviente dócil, de plano cómplice criminal, para decirlo con todas su letras de un régimen entreguista, saqueador y delincuente.

Así es cómo, podremos ser testigos de otros 200 o aún más “Loret capítulo #”, que no quitará una sola centésima de punto en las encuestas de aceptación al actual presidente de México, y que tampoco encontrará mucho, ya que sabido es que se trata del político más espiado e investigado en la Historia de México.

El portal de noticias tendenciosas LatinUs tiene como a uno de sus socios propietarios a Roberto Madrazo Pintado, uno de los más bajos exponentes en el servicio público mexicano por décadas. ¿Que si lo tiene como una empresa/negocio?, no, de hecho, seguramente, opera con pérdidas financieras, pero los números rojos son lo de menos, Madrazo utilizaba mucho una frase: “En política todo lo que se pueda resolver con dinero, no representa un problema”. Pero aquí en este caso esa máxima no aplica del todo, porque AMLO no representa un problema para el PRI neoliberal y el PAN, sino que es ya en los hechos, su lápida marmórea en el panteón de una larga noche dogmática neoliberal de sin igual cinismo que, afortunadamente, está quedando poco a poco atrás.

Ginés Sánchez en Twitter: @ginesacapulco