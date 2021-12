Lorenzo Córdova y sus cómplices dividen al INE: golpe mortal al árbitro electoral

Seguí el debate en el Instituto Nacional Electoral. Extraordinario nivel de argumentación el de algunos consejeros y algunas consejeras que no estuvieron de acuerdo con la locura planteada por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama: aplazar todo lo relacionado con la revocación del mandato presidencial.

Merecen el mayor de los reconocimientos Carla Humphrey, Norma Irene De la Cruz, Uu-kib Espadas, Martín Faz Mora y Adriana Favela.

Una vergüenza la manera en que Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Claudia Zavala defendieron la propuesta de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Repitamos los últimos nombres que pasarán al basurero de la historia:

Dania Ravel

Jaime Rivera

José Roberto Ruiz

Claudia Zavala

Lorenzo Córdova

Ciro Murayama.

Son funcionarios absolutamente despreciables. Utilizaron toda clase de mentiras para apoyar algo realmente antidemocrático y en abierto desacato a una clarísima orden constitucional: posponer o suspender —por las puras pistolas de Córdova y Murayama— la consulta de revocación.

El tribunal electoral los pondrá en su lugar, claro que sí. Porque la consulta de revocación —pagada con el dinero del INE, naturalmente— deberá realizarse. Y se realizará, sin duda, porque más de 3 millones de mexicanos y mexicanas ya firmaron para exigir que se celebre.

Es la destrucción del Instituto Nacional Electoral. Lo están asesinando dos activistas de la derecha disfrazados de árbitros electorales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes contaron con la complicidad de tontos y tontas útiles: Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Claudia Zavala.

En el PAN, antes de la votación, festejaban porque se suponía que la propuesta de Córdova iba a ganar 10 votos contra uno solo. No contaba el partido conservador con la dignidad de estas personas, a quienes no me cansaré de aplaudir:

Carla Humphrey

Norma Irene De la Cruz

Uu-kib Espadas

Martín Faz Mora

Adriana Favela.

Será tarea de Humphrey, De la Cruz, Espadas, Faz y Favela encabezar la creación de una nueva autoridad electoral. Deberán hacerlo en coordinación con el poder legislativo.

El INE ya se murió —lo mataron Córdova y Murayama— y a partir de sus cenizas deberá surgir el nuevo modelo de organización de elecciones, que todos esperamos sea más honesto, más imparcial y, sobre todo, menos costoso para la nación.