Hay una constante intención de envolver al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) en una especie de “leyenda negra”. Tan solo el día de hoy me topo con un artículo en un medio de comunicación que tuvo a bien buscar una entrevista con el secretario general del “Prix Versailles”, con la finalidad de destacar que el premio “no es sobre la funcionalidad de dicha terminal aérea”.

Y vamos a ello, porque si hay algo que no debemos tolerar como sociedad, es la infodemia. Y en este caso, utilizando una entrevista se busca desacreditar el premio otorgado al AIFA.

Esto nos da pie para hablar de la operatividad de este aeropuerto. Los “viudos” del NAIM son los que siguen insistiendo en hacerle mala publicidad al AIFA, y sus motivos son muy conocidos: perdieron el negocio de su vida al no poder especular con los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Porque dentro de esta narrativa golpista, convenientemente se les olvida que el actual aeropuerto iba a desaparecer.

El proyecto denominado “NAIM” tenía como fecha de arranque este 2024, pero cuando se canceló su construcción, a duras penas tenía el 30% de avance, esto derivado a que nunca calcularon que no iban a detener el hundimiento del terreno.

Hay gente que, como la zarzamora, “a todas horas llora que llora por los rincones… Ellos que siempre reían y presumían que partían los corazones”. Un sector al que, para defender al fallido proyecto del NAIM, le encanta poner de ejemplo al aeropuerto de Kansai en Japón, que en su momento (1994) fue una proeza arquitectónica porque fue construido encima del mar, pero que en realidad hoy es un grave problema para la nación del sol naciente.

Dicho aeropuerto se está hundiendo, y eso que apenas tiene 30 años de construido. Los expertos aseguran que el colapso está más cerca de lo esperado. Infobae lo registra así: “En su comienzo el gasto tendría que ser de 8,000 millones, pero tras el año 2008 el gasto ya se fue a 20,000 millones únicamente para reparaciones y mejoras, que van en aumento tras las últimas noticias… Desde 1994 hasta 2024 la isla se ha hundido 12 metros, que está por encima de lo pronosticado por los expertos”.

Si lo ponemos en perspectiva, ese era el destino del NAIM, un hoyo sin fondo que iba a necesitar constantemente de dinero para no hundirse. En realidad ese era el gran negocio junto con la especulación inmobiliaria de los viudos del NAIM, que hoy se dedican afanosamente a crear una leyenda negra sobre el mal llamado “aeromuerto”.

Un aeropuerto que es más parecido a una central de camiones y donde ni las moscas se paran, son frases que leemos y oímos hasta la náusea. Hay medios de comunicación que se prestan a seguir con esa narrativa, como es el caso de El Financiero, que a pesar de llevar ¡años! Cubriendo la fuente de aviación, sigue sin entender la naturaleza de la industria; una industria en la que existen las temporadas, y que se dividen en altas y bajas, como en todo el mundo.

“El AIFA no despega en ‘septiembre’…”, dicen; ¡pues no señores de El Financiero!, septiembre es temporada baja y las operaciones en todos los aeropuertos se reduce. Si se pusieran a hacer un análisis serio se darían cuenta de ello.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), mes con mes lleva a cabo estadísticas de cómo se comportan las terminales aéreas de nuestro país; la última estadística fue del mes de agosto, así que con datos duros y oficiales exploremos cuál es la realidad del AIFA.

Para empezar, durante el mes de agosto el AIFA ocupó el sexto lugar dentro del Top 10 de aeropuertos nacionales. La siguiente lista refleja el número de pasajeros transportados y entre paréntesis aparece cuánto han crecido o decrecido con respecto al mismo mes pero en 2023, que es como se realiza la comparativa.

AICM 3,998.8 millones de pasajeros (-7.2%) Cancún 2,410.5 millones de pasajeros (-13.6%) Guadalajara 1,555.7 millones de pasajeros (-3.0%) Monterrey 1,282.6 millones de pasajeros (-2.0%) Tijuana 1,135.4 millones de pasajeros (-7.9%) AIFA 609.4 mil pasajeros (+127.0%) Los Cabos 561.3 mil pasajeros (-9.7%) Puerto Vallarta 451.5 mil pasajeros (-5.2%) Mérida 336.6 mil pasajeros (+4.0%) Del Bajío 284.6 mil pasajeros (-2.9%)

Analicemos a profundidad las cifras. Primero aclaro que no estamos hablando del total de operaciones, pues en ese rubro hay distintos tipos de vuelos: comerciales es uno y la carga es otro. En este caso nos vamos a centrar en el número de pasajeros transportados.

Como todos sabemos el AICM ha disminuido el número de slots con la intención de desahogar las operaciones de dicha terminal aérea; así estaba programado y se anunció desde hace muchos meses. Es por eso que durante agosto del 2024 tuvo un decrecimiento del -7.2%; aun así sigue siendo la puerta de entrada a nuestro país, con casi 4 millones de pasajeros.

Cancún también ha sufrido una merma, y en este caso el Aeropuerto de Tulum se ha convertido en una opción muy interesante para las aerolíneas, sobre todo las extranjeras, quienes prefieren salirse del saturado aeropuerto que regentea el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) e irse al que gestionan los militares.

Guadalajara también muestra números menores, pero hay una razón detrás: recordemos que están remodelando dicho aeropuerto y eso se traduce en menos operaciones.

Monterrey, comparado con Agosto de 2023, también tiene números negativos, y eso que estamos hablando de un mes que es temporada alta y tuvo un decrecimiento del -2.0%.

Tijuana, Puerto Vallarta, Los Cabos y el Bajío cuentan la misma historia, no así el aeropuerto de Mérida, que muestra números favorables, un crecimiento del 4.0%. Y esto también se debe al Tren Maya, que es un detonante para la movilización del pasaje.

Es importante no perder de vista que el AIFA apenas tiene dos años en operación, pero con respecto al año anterior, ha crecido un 127.0% transportando a 600 mil pasajeros. Por esa razón se coloca en sexto lugar a nivel operacional.

Entonces, no es ningún “aeromuerto” en el que no se paran “ni las moscas”. En los hechos es una terminal secundaria que apoya al AICM, y hay que decirlo fuerte y claro: está creciendo y bien, al grado de rebasar aeropuertos tan atractivos y con muchos más años en operación como Los Cabos y Puerto Vallarta en plena temporada alta.

Ahora, ¿cuál es la famosa “caída” en septiembre? Pues según las cifras que menciona El Financiero, el AIFA durante el mes de septiembre transportó “547 mil pasajeros”. Desconozco de dónde sacó esa cifra, porque la nota en cuestión no cita su fuente, pero de manera oficial esos datos todavía no son públicos, pero no les tembló la mano para asegurar que el AIFA tuvo un decrecimiento del 9.2% con respecto al mes de agosto.

Lo hacen sin comparar cómo les fue a los otros aeropuertos, como si fuera el único aeropuerto del país con ese fenómeno. Esta cifra lo único que busca es perpetuar la leyenda negra del AIFA: que es un elefante blanco que no sirve.

Con la seriedad que el tema exige, en este espacio esperaremos a tener las cifras oficiales del mes de septiembre, y ya confirmaremos cómo es que algunos utilizan las cifras solo para golpetear, y no para informar a la gente, de dónde y cómo estamos parados en materia de transporte de pasajeros en los aeropuertos.

Me parece una actitud irresponsable. A algunos medios no les importa cómo, solo tienen muy claro que debe descalificar al AIFA, ya sea entrevistando al encargado del Premio Versalles, o haciéndose el tío lolo frente a la temporada baja, y etiquetando a la disminución de pasajeros (un movimiento normal, cíclico y generalizado) como un fracaso rotundo, letal e irreparable. ¡Por favor!, seamos serios.