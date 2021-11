Lección de historia en el desfile y ¿es importante la revista española que dio su portada a Sheinbaum?

El desfile

Varios años ya en la escuela primaria no lograron interesar a mis nietos en la historia de México. No son malos estudiantes, pero maestros y maestras no han logrado transmitirles la pasión por entender los grandes acontecimientos del pasado de nuestra nación. Conocen lo básico, pero nada más.

Ayer dos de los pequeños de mi familia estuvieron conmigo y mi hijo Federico Manuel en el Desfile de la Revolución. A los niños les fascinó la escenificación realizada por las fuerzas armadas acerca de los episodios más importantes de la lucha revolucionaria, especialmente, creo, el de la batalla de Zacatecas. Y es que, sin duda, cuando se le conoce, Pancho Villa es fascinante. Pero, en el resumen final que hicimos de todo el evento, pienso que mis nietos terminaron con ganas de saber mucho más acerca de ese demócrata fundamental llamado Francisco I. Madero.

Miles de caballos, un tren, helicópteros, la seriedad con que desfilaron tantos hombres y tantas mujeres de nuestras fuerzas armadas, la gallardía de los jinetes italianos, la música, la solemnidad para saludar a la bandera y a las autoridades, sin duda marcaron a dos párvulos que no esperaban algo tan vistoso, tan espectacular, tan bien realizado. Ojalá el gobierno de México edite el desfile y lo difunda bastante en TV y redes sociales. Vale la pena.

Algo tan relevante fue posible, en primer lugar por el amor que el presidente de México siente por la historia de la nación que dirige. Pero esa pasión de Andrés Manuel López Obrador no se habría traducido en un evento cultural tan bello sin las ganas que pusieron el ejército y la marina para que resultara notablemente atractivo, sobre todo para los y las menores de edad.

Emociona, sin duda, ver a gente de armas tan entregada a la educación en una materia absolutamente necesaria para el mejor desarrollo de la sociedad mexicana. Merecen un reconocimiento el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, y el de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Claudia en El País Semanal

La nota política del día de la Revolución poco, tal vez nada, tuvo que ver con esta celebración. Ayer sábado, lo más comentado entre quienes se interesan en los debates políticos fue la portada de El País Semanal en la que aparece Claudia Sheinbaum. Sobre todo en WhatsApp —aunque no faltó información en portales de internet y redes sociales—, no poca gente se hacía básicamente dos preguntas: (i) ¿Qué tan importante es esa revista distribuidamente cada domingo en el principal diario de España (sí, (en México se conoció el sábado)? Y (ii) ¿sabía el presidente López Obrador que la jefa de gobierno dio una entrevista al medio de comunicación más influyente en nuestra lengua?

La segunda pregunta debo responderla con un simple “no lo sé”. Si Claudia consultó ese hecho con Andrés Manuel, solo ella y él lo saben. Es relevante para el análisis entender si la señora Sheinbaum lo hizo o no, pero sin mayor información solo voy a decir que, supongo, dado que hay tanta comunicación entre la jefa de gobierno y el presidente, algo deben haber conversado al respecto. Si no por otra cosa, por elemental coordinación política entre personas del mismo partido que, durante años, han defendido el mismo proyecto. Particularmente tratándose de El País y de España: ese diario está lejos de ser el favorito de AMLO y, sin duda, al presidente López Obrador poco le impresiona lo que se haga y diga en esa nación.

La segunda pregunta —¿qué tan importante es esa revista, suplemento dominical de El País?— la responderé con un: “A mí me parece muy importante porque, para empezar, se incluye en cada edición de domingo del periódico más relevante en español, y, en segundo término, porque sus contenidos suelen ser de excelente calidad”.

Cito unos ejemplos de este año en El País Semanal:

El mediterráneo infinito de Serrat. Cincuenta años de un disco esencial. “Mayo de 1971. Un joven y ya célebre Joan Manuel Serrat se encierra en un apartamento de la Costa Brava para escribir y componer gran parte de ‘Mediterráneo’, un hito de la música popular española. Cincuenta años después, acompañamos al Noi del Poble-sec para evocar la génesis de un disco cuya vigencia permanece viva”.

El País Semanal

Kamala Harrys: El largo viaje hacia el poder. “Hay una cita del escritor James Baldwin que es importante para Kamala Harris: ‘No existe un momento en el futuro en el que vayamos a resolver nuestra salvación. El desafío está en el presente. El momento siempre es ahora’. Traducido a la política, ella entiende que el poder está para usarlo. No hay un futuro en el que las cosas serán más fáciles. (p2)

El País Semanal

Bill Gates: el cambio climático tendrá efectos mucho peores que la pandemia . “Suele acertar en sus predicciones y considera que tenemos poco tiempo: solo tres décadas para reducir a cero las emisiones de efecto invernadero. Si no, sufriremos. Estupefacto ante las mentiras y supuestas conspiraciones que han aflorado durante la pandemia y preocupado por la polarización social, Bill Gates cree que aún podemos salvar el futuro”.

. “Suele acertar en sus predicciones y considera que tenemos poco tiempo: solo tres décadas para reducir a cero las emisiones de efecto invernadero. Si no, sufriremos. Estupefacto ante las mentiras y supuestas conspiraciones que han aflorado durante la pandemia y preocupado por la polarización social, Bill Gates cree que aún podemos salvar el futuro”. Bad Bunny lo rompe. “Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi”.

Venecia quiere resucitar. “Venecia se ha quedado vacía, Venecia se ha quedado muda. Pero la ciudad no está muerta, sino que vive más que nunca: tiene tiempo y espacio para imaginar su futuro. Tras sufrir el paso del turismo masivo, es hora de nuevas propuestas. La urbe, paradigma de la belleza, acaba de cumplir 1600 años, quiere ser un lugar para vivir y no solo un parque de atracciones”.

EL País Semanal

La fórmula Ayuso . Radiografía de ion fenómeno político . “Isabel Díaz Ayuso repite como presidenta de Madrid. Hace dos años casi nadie la conocía y hoy es una líder de la derecha. Poco convencional, más una estrella mediática que una política al uso. Su determinación: derrocar a Pedro Sánchez. Su ambición es mayor que su ego. Admiradores, detractores y ella misma dan claves para entender el seísmo que agita la política española”.

. “Isabel Díaz Ayuso repite como presidenta de Madrid. Hace dos años casi nadie la conocía y hoy es una líder de la derecha. Poco convencional, más una estrella mediática que una política al uso. Su determinación: derrocar a Pedro Sánchez. Su ambición es mayor que su ego. Admiradores, detractores y ella misma dan claves para entender el seísmo que agita la política española”. Mujeres en pandemia, un año maldito . “Perder el trabajo. Tener que dejarlo para trabajar (aún más) en casa o hacer malabares para compaginarlo con el cuidado de los hijos. Encerrarse con el maltratador. Empobrecerse. Retroceder en derechos. La covid impone a la población femenina sufrimientos y retos que se suman al impacto general del virus. Estas son las caras de quienes padecen y combaten las otras pandemias”.

. “Perder el trabajo. Tener que dejarlo para trabajar (aún más) en casa o hacer malabares para compaginarlo con el cuidado de los hijos. Encerrarse con el maltratador. Empobrecerse. Retroceder en derechos. La covid impone a la población femenina sufrimientos y retos que se suman al impacto general del virus. Estas son las caras de quienes padecen y combaten las otras pandemias”. Jaque mate: el salto al estrellado de Anya Taylor-Joy, la protagonista de Gambito de dama. “Su camaleónica belleza, sus dotes interpretativas y una personalidad que invita al misterio protagonizan la vida de esta actriz de sangre británica, argentina, española y zimbabuense. Su personaje de la genial ajedrecista Beth Harmon en la serie Gambito de dama la ha catapultado al estrellato. Ahora quiere rodar en español…, y a poder ser, en España”.

“Su camaleónica belleza, sus dotes interpretativas y una personalidad que invita al misterio protagonizan la vida de esta actriz de sangre británica, argentina, española y zimbabuense. Su personaje de la genial ajedrecista Beth Harmon en la serie la ha catapultado al estrellato. Ahora quiere rodar en español…, y a poder ser, en España”. Carlos Giménez, las viñetas de la memoria . “Es la eminencia del cómic español. A punto de cumplir 80 años y retirado en su casa, Carlos Giménez dibuja más que nunca y sigue dando voz a quienes no la tienen”.

. “Es la eminencia del cómic español. A punto de cumplir 80 años y retirado en su casa, Carlos Giménez dibuja más que nunca y sigue dando voz a quienes no la tienen”. Demna Gvasalia. El diseñador que devolvió la alta costura a Balenciaga . “En seis años como director creativo, Demna Gvasalia ha convertido Balenciaga en una de las firmas de moda más influyentes y deseadas. Ahora presenta la primera colección de alta costura producida por la mítica marca desde que su fundador, Cristóbal Balenciaga, cerrase su taller hace 53 años. Conversamos con el diseñador de una propuesta que celebra el legado histórico y la libertad creativa, y dinamita las reglas de la moda”.

. “En seis años como director creativo, Demna Gvasalia ha convertido Balenciaga en una de las firmas de moda más influyentes y deseadas. Ahora presenta la primera colección de alta costura producida por la mítica marca desde que su fundador, Cristóbal Balenciaga, cerrase su taller hace 53 años. Conversamos con el diseñador de una propuesta que celebra el legado histórico y la libertad creativa, y dinamita las reglas de la moda”. Desembarco artístico en Menorca. Los galeristas suizos Hauser & Wirth presentan su nuevo y rompedor centro de arte . “El panorama artístico balear asiste a la llegada de la galería suiza. Manuela e Iwan Wirth hablan de este nuevo centro, accesible solo en barco, de entrada gratuita, y que se inaugura el 19 de julio. En una época de museos fastuosos y turismo masivo, ellos apuestan por todo lo contrario”.

. “El panorama artístico balear asiste a la llegada de la galería suiza. Manuela e Iwan Wirth hablan de este nuevo centro, accesible solo en barco, de entrada gratuita, y que se inaugura el 19 de julio. En una época de museos fastuosos y turismo masivo, ellos apuestan por todo lo contrario”. Fernando Aramburu después de Patria. “Le debía una novela a Madrid. El escritor arrasó con una novela fundamental para comprender el conflicto vasco. Lleva vendidos un millón y medio de ejemplares mientras continúa el fenómeno que comenzó hace cinco años. Ahora aparece su nuevo libro, ‘Los vencejos’, con Madrid como escenario de un país lastrado por una violencia y un malestar latente que le preocupa”. P12

El País Semanal

Almódovar, contra el olvido. “En este número, Pedro Almodóvar nos descubre un relato que entrelaza maternidad y memoria histórica, con tres madres, interpretadas por Penélope Cruz (la actriz fetiche del director), Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit. Además, un viaje hasta el estrecho de Gibraltar para conocer el misterioso comportamiento de las orcas, que han pasado de acercarse a los barcos a chocar con algunos de ellos. Y también conversamos con el joven y galardonado poeta Mario García Obrero”.

El País Semanal

Claudia Sheinbaum y el futuro de México. “La jefa de Gobierno de Ciudad de México es la gran baza de la izquierda de su país. Licenciada en Física y doctora en Ingeniería Energética, a sus 59 años apuesta por continuar la transformación de México iniciada con López Obrador, a quien admira. Muchos la ven como la futura presidenta”.