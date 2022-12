Andrés Manuel le va a Argentina en la final del mundial de futbol Qatar 2022. Apoya a la selección de ese país “por el Che, por Maradona y por su pueblo”. También por Messi, por Latinoamérica y por el presidente Alberto Fernández.

Yo le voy a Francia por otras razones. Las doy a conocer enseguida.

1.-

Porque Francia volvió decente al tango, que es la mayor aportación de Argentina a la cultura.

“El tango tiene esa raíz infame que hemos visto”, dijo Borges. Se refería a que surgió en los prostíbulos. En su origen lo bailaban solo hombres porque, sigo citando al célebre escritor argentino, “las mujeres del pueblo conocían la raíz infame del tango y no querían bailarlo”.

Pero… “luego los niños bien, patoteros, que eran gente de armas llevar, o de puños llevar, porque fueron los primeros boxeadores del país, lo llevaron a París. Y cuando el baile fue aprobado y adecentado en París, entonces, el barrio Norte, digamos, lo impuso a la ciudad de Buenos Aires, que ahora lo acepta, y es una suerte que haya ocurrido así”.

En el barrio Norte de la capital argentina reside gente de clase media alta y alta. Andrés Manuel diría que es un barrio de fifís.

El hecho es que la mayor aportación de Argentina a la cultura, el tango, para volverse decente necesitó de la aprobación de la sociedad francesa. Es decir, hay una cierta aceptación en el país sudamericano de algo así como un complejo de inferioridad respecto de Francia.

Esa es una primera razón por la que creo que hoy Francia derrotará a Argentina.

2.-

Segunda razón. Es cierto lo que dice AMLO de que el argentino Messi es una “maquinita de relojería haciendo futbol”. Pero es una maquinista ya desgastada. En cambio Mbappé, compañero de equipo de Messi —en París, por cierto— es también una maquinita, pero en mejor forma, si no por otra cosa, por la edad.

3.-

Tercera razón para preferir que gane Francia. Ha tenido mejores gobiernos que los de Argentina. Dijo Andrés Manuel que el pueblo argentino ha sido víctima de malos gobiernos de la derecha, y es verdad. Pero, contra lo que opina el presidente mexicano, los gobiernos progresistas argentinos han sido tan malos como los conservadores. El actual gobernante Alberto Fernández no lo ha hecho bien, de plano no. En la izquierda latinoamericana no todos son como López Obrador o Lula. Me parece que el presidente francés, Macron, ha hecho mucho mejor trabajo que Fernández.

4.-

Cuarta razón para desear el triunfo de Francia. El presidente López Obrador desea que gane Argentina por el Che, un personaje de gran relevancia que jugó la posición de portero. Yo apoyo a los franceses por otra figura universalmente respetada, Camus, quien también fue arquero. ¿Diferencia entre el Che y Camus? El primero fue un rebelde armado, el segundo un rebelde desarmado. Prefiero la rebeldía pacífica.

5.-

Quinta razón para apoyar a Francia: este país organiza el evento deportivo que más me gusta, el Tour de Francia. Desde muchos hace años no gana un ciclista francés. Su afición merece el consuelo de un segundo campeonato mundial de futbol consecutivo.

“Para eso van a jugar”

En fin, ya se verá lo que pase temprano hoy domingo. Quizá lo prudente sería no hacer pronósticos. En estos casos lo más sabio es imitar a Pancho González, el dueño de Milenio, quien cuando es cuestionado acerca de qué equipo va a ganar en una competencia suele decir: “Para eso van a jugar”. Es decir, exige a los acelerados no precipitarse y esperar a que el partido termine porque en el deporte, como en la vida, todo puede pasar.