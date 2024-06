Después de vivir la peor crisis de sequía llega a Nuevo León un fenómeno meteorológico que está ayudando a aliviar estos años de gran desmán, donde les dan medallas a unos y otros se las cuelgan gratis.

Imagine que es gobernador y tiene la oportunidad de hacer un llamado a la población como lo hacen en las películas de superhéroes o en las que involucran a monstruos como Godzilla. “No salgan de sus casas y no vayan a trabajar, vienen tiempos complicados”. Lo que hizo el gobernador Samuel García estuvo bien hecho pues hay personas que no entienden la peligrosidad de este tipo de sucesos.

Mire que todos los sucesos naturales ponen a prueba lo que se ha construido en los años donde no han habido desastres naturales. Cuando se construye se hace con la esperanza de que no se caiga si llega un huracán, y al final, una gran mayoría de las construcciones han resistido las grandes corrientes de agua que baja enfurecida de todos lados.

No hemos oído de gente que murió por el desgajamiento de una avenida o por la caída de algún puente pues no se ha caído ninguno, pero si se llegará a caer uno, no habría personas utilizándolo pues la gente esta en su casa.

Habría que felicitar en especial a dos gobernadores que hicieron obras que tienen que ver con este tipo de fenómenos, en primerísimo lugar al gobernador Fernando Canales quien concretó un proyecto que se tenía en mente desde los años 90. La presa que construyo ha salvado a la ciudad en fenómenos meteorológicos de condiciones extremas como el huracán Emily o Alex.

Al otro ex gobernador que se tendría que felicitar es al Bronco Calderón, pues fue él quien inició la construcción de la presa Libertad para poder ayudar a la ciudad a tener otra presa además de las ya antiguas La Boca, Cerro Prieto y el Cuchillo, de igual modo a Natividad González Paras con la Rompepicos., a Samuel García le tocó completar la presa que está entre Montemorelos y Linares.

Después de los fenómenos meteorológicos, a García le tocará revisar todos los daños causados en la infraestructura vial e hídrica de la ciudad. Creo que antes de empezar a decir que habrá proyectos nuevos como una segunda presa Rompepicos, se le tendría que dar mantenimiento a la primera y aprovechar las afectaciones de la infraestructura vial para diseñar mejores alternativas que las existentes.

La avenida Constitución siempre sufre con los huracanes y la avenida Morones Prieto está llenísima de pegostes de cada administración haciéndola la avenida más fea e inútil de toda la ciudad. Creo que esta pausa y demolición que dio el huracán deberían de servir para replantear la vialidad del primer cuadro de la ciudad y para concentrarse en darle mantenimiento y reparar lo existente antes de iniciar nuevos proyectos.

¿Quién es la gente que no entiende? Los auto nombrados productores de contenido que andaban con su teléfono poniéndose en peligro a lado de las grandes corrientes de los ríos que se desbordaron. También la gente tonta que se paraba en los puentes para tomarse una fotografía para el recuerdo. Cuando un instagramer, tiktoker o youtuber les diga que los riesgos que tomo, los tomo por sus seguidores, no le hagan caso, los riesgos que tomo los tomo por estúpido, así de fácil.

Los otros que no entienden son los patrones que “vieron la tempestad y no se hincaron”, y no suspendieron las labores. Hay condiciones naturales que justifican detener la producción para no tener que arrepentirse después de tragedias humanas.

También es un poco iluso quitar el transporte por completo en zonas que no son de riesgo. La ciudad es una ciudad viva y si alguien requiere ir a tomar un servicio médico, regresar del turno de la noche u otra situación, es complicadísimo moverse si no hay al menos lo mínimo de servicio.

Recuerdo a Samuel García poniendo el grito en el cielo cuando otro gobernador hizo algo similar a lo que él hizo con un “toque de queda” light. Lo tachó de inconstitucional y otro montón de cosas. Se convirtió en un sí vale/no vale, tanto como la denuncia para la impugnación de la votación para la alcaldía de Monterrey , pero eso es otro tema.

Cuídense de las tormentas y ¡ánimo!