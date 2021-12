Las MIPYMES en camino al 2022

Las micro, pequeñas y medianas empresas de identifican por su número de empleados, las micro y pequeñas empresas son de un ámbito más local y en ocasiones regional. La mediana empresa ya tiene un giro más multiregional e incluso internacional. En nuestro país se identifican por criterios de empleados y ventas en pesos anuales. Es muy importante diferenciar que las microfinanzas es una orientación clara en la informalidad orientada a personas de bajos ingresos e incluso en situación de pobreza, que son más enfocados al auto sustento y al auto empleo.

La microempresa, mayoritariamente operan con un administrador único, cuneta con contabilidad y registro ante diversas autoridades, es un concepto más identificable, las observamos en nuestro entorno más cercano, son entidades que operan con menos de 10 personas, con limitado presupuesto operativo, en términos de ventas son del orden de 4 millones de pesos anuales.

La pequeña empresa puede ser de un administrador único o bien constituida en sociedad. Son empresas formales, que operan de entre 11 y 35 personas, se estima que el 80 por ciento evolucionó de microempresa a pequeña empresa. Sus ventas son entre 5 y 100 millones de pesos anuales.

La mediana empresa mayoritariamente son sociedades que cumplen incluso con diversos tramites regulatorios y que ya operan con un capital más sólido y tiene laborando entre 40 y 100 personas, su facturación es mayor a los 100 millones de pesos anuales.

Las MIPYMES son la columna vertebral de nuestra economía, son 4.2 millones de empresas registradas en el país y que contribuyen con el 55 por ciento del PIB y el 80 por ciento del empleo formal en México.

Las grandes empresas en México son 5,630 identificadas como tal en el SAT que participan con el 22 por ciento del PIB y el 20 por ciento del empleo formal.

El reto es la informalidad que genera el 23 por ciento del PIB y que registra el 56 por ciento del empleo en la informalidad. Modelo estimulado por todos los gobiernos de un color u otro desde los años 80 a la fecha, pues se asocia a corrupción, impunidad, clientelismo y competencia desleal fomentada por las estructuras de gobierno en todos sus ámbitos (federal, estatal y municipal).

La población económicamente activa (PEA) es del orden de 58 millones de personas para el cierre de 2021, de los cuales 32 millones están en la informalidad y 26 millones dentro de la formalidad. Esa desproporción de la informalidad, limita el desarrollo e igualdad, además que estimula la migración a grandes ciudades, por lo que es un fenómeno que no solo afecta a la zona metropolitana de la CDMX, sino a zonas metropolitanas en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana y que también ya se observa en medianas ciudades.

Los gobiernos futuros deben desarrollar fórmulas prácticas y medibles que año con año vayan integrando a la formalidad a las personas, pues los temas de pensiones de una población que se avejenta y con los apoyos asistenciales, serán una verdadera presión en el presupuesto en los próximos 20 años.

De 180 países que son analizados por Visual Capitalist, refelja que México por su PIB (GDP) es la 15ª economía mundial, si identificamos esto en 3 grupos clave, podremos identificar en el grupo 1 a USA, China, Japón, Alemania y la India. En el grupo 2 a Reino Unido, Italia, Francia, Canadá y Rusia y en un tercer grupo a Corea del Sur, Australia, España, Brasil y México.

Si bien USA y China comen aparte, México tiene un buen tamaño y no muy distante de algunos europeos y asiáticos. Sin duda la desigualdad, la falta de un estado de derecho para los negocios, ha limitado nuestra excelente posición geográfica, el bono poblacional y los recursos naturales con los que contamos, está en nosotros dar el salto de calidad, es necesario presionar por las vías legales y con inteligencia y cambiar la dinámica que las autoridades mismas han limitado por décadas para tener un crecimiento sostenido y que sin duda sería factor para desarrollar a las diferentes regiones del país.

Los cambios generados en la pandemia han provocado que la micro empresa haya iniciado un proceso de transformación acelerado y que la puede convertir en pequeña empresa en un proceso de evolución acelerado. Esto es el uso de herramientas de mercado electrónico, las ventas en línea, las aplicaciones le han dado un nuevo esquema para llegar a sus clientes y alcanzar otros que al tener la opción de venta en línea. Es de dar prioridad a la venta en efectivo, hoy su venta en línea ya es del orden del 25 por ciento y esto no tiene reversa, primero se baja el uso de efectivo, el riesgo y desmotiva la transa de acosadores públicos y delincuentes por mordidas y acosos a los negocios. Medios como CoDi, Pay Pal y los servicios financieros en línea son factor ya y no hay forma de revertirlos.

Es necesario que la MIPYMES se integren en cadenas de valor, el 95 por ciento no lo hace, solo el 5 por ciento que, si lo hace, ha tenido acceso a otros mercados, lograron mayor estabilidad en la demanda y en los precios de sus insumos. Aprovechar el T-MEC, en especial en zonas fronterizas y en zonas de corredores industriales del sector automotriz. El tren Transístsmico en mi opinión será el caballo negro para detonar economía en la región sur para la conexión del sureste, el pacifico, la costa este de USA y Centroamérica.

La microempresa, si bien está en el mapa de todo el país, está concentrada en un 40 por ciento en la zona metropolitana de la CDMX, En Puebla el 12 por ciento, en Veracruz, el 12 por ciento, en Jalisco el 10 por ciento, Guanajuato el 8 por ciento. Esto es que en 5 entidades se concentra el 80 por ciento de la microempresa.

De igual manera la pequeña y mediana empresa están concentradas en la zona metropolitana de CDMX el 30 por ciento, Monterrey el 20 por ciento, Guadalajara 12 por ciento, León 10 por ciento, Torreón 8 por ciento (el 80 por ciento en 5 zonas metropolitanas). Situación similar de alta concentración en pocas entidades. Esto refleja la necesidad de generar cadenas de valor y proveeduría en cada región del país para estimular la creación de visión empresarial y no de la dependencia de grades corporaciones o de los gobiernos en sus distintos ámbitos. El único factor de crecimiento sostenido para el PIB es el sector privado y está en las MIPYMES. (Fuente INEGI)

Hay entidades como Baja California, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí, que han impulsado un fuerte desarrollo industrial y comercial. Es importante destacar que una cosa es la contribución al PIB nacional y otra es crecimiento sobre bases distintas, pues hay entidades con crecimiento en el PIB, pero cuya base aun es modesta con otras regiones del país.

El Sector Financiero privado, debe ser clave en el apoyo a MIPYMES. Se tiene por un hecho y porque se le ha permitido que el Poder Judicial no es un apoyo para dar certidumbre de costo plazo en a la recuperación de créditos empresariales, lo cual encarece la operación. Sin embargo, la creatividad, el análisis de riesgo y el uso de tecnología para atender a las microempresas para bajar costos y controlar riesgos. El año 2022 y en adelante el uso de tecnología será constante para el sector financiero sus clientes y prospectos.

De la Banca de Desarrollo, mas allá de discursos y de que son bien honestos y de que ya no hay corrupción, veo muy complicado que tengan un cambio positivo para la MIPYMES en los siguientes tres años. Así que, pues hay que darle con lo que hay, no se trata solo de poder, sino de querer y hasta hoy no se ve que se quiera impulsar la las MIPYMES con la Banca de Desarrollo.

Para lograr objetivos necesitamos el principal activo, son las personas y como bien dice Warren Buffet, deben tener las tres “i” (inteligencia, iniciativa e integridad), que lo diga un hombre de 91 años que está activo y no un millenial, es algo que la vida le ha enseñado y que comparte a los empresarios. Sin duda valores difícil de identificar, incluso con los de casa. Porque nos encanta el rollo que busca lo fácil y gratis. No hay nada fácil, ni nada gratis en los negocios de verdad.

Mario Sandoval en Twitter: @MarioSanFisan