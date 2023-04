Eligió un medio cómodo para hablar porque, así como él, están resentidos con la Selección Mexicana. Javier Hernández asegura que por no “quemar” a sus compañeros que estuvieron en una fiesta en Nueva York, dejó de ir a un Mundial, al de Qatar 2022.

Nada más falso que su versión. Hernández en esa última concentración en Morristown, Nueva Jersey, tuvo varios episodios, además claro, que el del famoso brunch donde basa toda “su verdad”.

Una de las situaciones que más molestó a los directivos de la selección nacional fue que al Hotel Westin, llegaron a la recepción dos mujeres a hacer su registro, ambas preguntaron a la recepcionista por su habitación, misma que estaba a nombre de Javier Hernández, mencionando; que él había hecho la reserva así. Y eso, no fue un trascendido ni mucho menos, cuatro representantes de medios de comunicación de México estaban ahí presentes y escucharon absolutamente todo.

Esas mismas mujeres, al acabar esa gira en Nueva York/Nueva Jersey, viajaron de San Antonio a México en el mismo vuelo donde venían directivos de la Federación Mexicana de Futbol, reporteros y comentaristas de varias cadenas de televisión, entre ellos, los mismos que ahora entrevistaron a Hernández. Curiosamente al aterrizar en la Ciudad de México ya estaban publicadas varias fotografías de supuestos seleccionados nacionales en el Twitter de una cuenta llamada Botineras, donde aparecían estas dos mujeres también.

Eso le molestó demasiado a Gerardo Martino y obviamente Hernández no volvió. Y a eso se le pueden sumar los antecedentes de Javier en selección; como intentar chantajear a la administración de Decio di María con no jugar si no se les pagaba una prima similar a lo que se le pagaría a Estados Unidos en una Copa Oro, cuando los premios ya estaban negociados; o cuando tenía como novia a una mujer española reportera, que ingresaba a los entrenamientos de la selección de Juan Carlos Osorio publicando “exclusivas” en plena Copa América Centenario; o bien, cuando se tiñó el pelo de blanco en plena Copa del Mundo de Rusia 2018 en represalia contra directivos porque no le cumplieron sus caprichos, por mencionar solamente algunos de los momentos estelares de la grilla de Hernández en la selección nacional.

No, él no fue a Qatar por indisciplina y pésimo espíritu grupal, no por taparle la movida a su compañeros, que no mienta.