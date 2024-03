En varias columnas, tweets y conversaciones del que esto escribe he venido alertando lo obvio: los incendios forestales, que se adivinan potencialmente voraces, son una bomba de tiempo, una tragedia dantesca, de grandes proporciones que no se necesita ser un genio para verla venir, debido a las miles de hectáreas de árboles muertos y material orgánico seco que dejó tras de sí el mega huracán OTIS; mezclado esto con el calor (infernal de por sí) que se incrementó y lo hará más, con motivo del ciclón; siempre hablé del verano, quizás en ya bien entrada la primavera, pero resulta que no: ya desde hace cuatro días, Acapulco arde en llamas en varios puntos.

Los helicópteros vetustos de la marina armada de México que tratan de apagar dichos fuegos son, no sólo insuficientes, sino ridículos, con su mecanismo de canastillas con agua (¿mil litros, a lo mucho?) y las vueltas que den. Acapulco ha sido abandonado, no solo es responsabilidad de un gobierno federal que sí, dotó de gigantes obras de infraestructura a todo el sur/sureste de México, pero con la excepción de Guerrero, ni se diga ya Acapulco, que por si fuera ya poco con su ruina, sufrió del huracán más potente desde que se tienen registros que golpea a un centro urbano, también es la prácticamente nula altura de miras y/o capacidad e inclusive voluntad de gestión de sus autoridades locales.

Si, Guerrero es el estado que más apoya a la 4T, lo dicen todas las encuestas, se repartieron (eso continua todavía) cantidades obscenas de dádivas de todo tipo, dando la impresión de cierto sentimiento de culpa presidencial por marginar de su proyecto de nación a esta tan sufrida zona del sur del país, pero no, esas limosnas (que ojo, sino se repartían hubiese habido un escenario hasta de hambre), no bastan ni de lejos para siquiera mitigar el infierno que ya viene o que ya llegó en su forma de los más que lógicos incendios forestales, y esto apenas ni empieza; los incendios avanzan, y, o se van arrendando aviones grandes a los Estados Unidos (tipo los DC 10 adaptados que tienen una capacidad de hasta 35 mil litros, y no sólo funcionan con agua sino con químicos especiales) o que nadie se llame a sorpresa por una desgracia inmensa, mayor todavía que el OTIS mismo.