“El arte de la guerra se basa en el engaño”, dijo Sun Tzu. Jugando a ser gracioso, Otto von Bismarck expresó algo parecido: “Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”.

Menciono lo anterior porque el presidente ruso, de mala manera, ha involucrado a México en el duelo de mentiras relacionado con la guerra de Ucrania. A la SRE le faltó habilidad para alejar a nuestro país del conflicto y ya pagamos las consecuencias, por ejemplo con el famoso hackeo a la Secretaría de la Defensa.

Es la conclusión a la que he llegado después de recibir respuestas a 15 preguntas que hice a expertos en geopolítica. Estas son:

Primera pregunta : ¿Mintió Vladímir Putin sobre sus planes en México?

Primera respuesta : Seguramente mintió. Hace un par de días el presidente ruso ratificó el acuerdo intergubernamental entre Rusia y México sobre la cooperación en la investigación del espacio con “fines pacíficos”. La fuente de la agencio que dio la noticia, EFE, es un documento del portal oficial de información legal del gobierno ruso. No es malo que México coopere con Rusia en la investigación espacial con “fines pacíficos”.

Lo preocupante fue un párrafo de la información de la agencia de noticias española: “El acuerdo prevé, en particular, la instalación de sistemas rusos Glonass y un sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana de inmediato negó que la cooperación incluya nada relacionado con Glonass. Inclusive, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, difundió en Twitter una carta del director de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala: “Estimado Sr. canciller, respecto a la consulta que formula a esta Agencia Espacial Mexicana, de que, si en México se instalará el sistema satelital Glonass, me permito informarle que no es así”.

Segunda pregunta : ¿Por qué México se apresuró a desmentir al presidente Putin, incluso corriendo el riesgo de molestar al perverso y hasta colérico gobernante ruso?

Segunda respuesta : La SRE desmintió a Putin para que México, dirían en España, deje ya de tocarle los cojones a Estados Unidos, o para no hacerlo con un tema tan sensible como el de cooperar con Rusia en cuestiones de tecnología espacial que puede usarse con fines militares. Le cayó el 20 al señor Ebrard; tarde y con bastante daño para nuestro país, pero le cayó.

Tercera pregunta : ¿Por qué Putin ha mentido respecto de lo que Rusia hará en México en materia de tecnología espacial?

Tercera respuesta : Porque la guerra de Putin en Ucrania resulta cada día más costosa para el pueblo ruso en términos de vidas humanas y de dinero. El presidente de Rusia piensa que una dosis de mentiras elevará el ánimo de la sociedad de su país que, evidentemente, está decepcionada del resultado de haber invadido el territorio ucraniano.

Cuarta pregunta : ¿Leyó Vladímir Putin El arte de la Guerra de Sun Tzu?

Cuarta respuesta : Seguramente sí, pero quizá no recuerda algunas de sus enseñanzas fundamentales: “Lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego: si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho tiempo, desanimará a tus tropas y embotará tu espada. Si estás sitiando una ciudad, agotarás tus fuerzas. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros se agotarán”.

Quinta pregunta : ¿Compensará la mentira de Putin sobre México las recientes derrotas del ejército ruso y la destrucción del único puente que une a Crimea con Rusia, infraestructura utilizada para trasladar equipos militares y otros suministros a Ucrania?

Quinta respuesta : Es probable que el presidente ruso piense que incrementará su apoyo entre la población de su país generando rumores acerca de que ya se ha metido a la cocina del vecino de Estados Unidos —el verdadero enemigo de Rusia—, y que desde México podrá realizar operativos para debilitar al gobierno de Joe Biden, que es el principal aliado de Ucrania y seguramente el causante de las recientes derrotas de Rusia en la nación invadida.

Putin en América Latina

Donde las dan las toman. Si Estados Unidos ayuda a Ucrania a defenderse de una Rusia agresiva, entonces Vladímir Putin responde expandiendo la influencia de Moscú en América Latina. Claramente el objetivo de Putin es socavar la influencia de Washington en la región para reducir la confianza de los países latinoamericanos en las instituciones democráticas. La creciente influencia de Rusia se ha reflejado en su presencia militar en Nicaragua, Venezuela y Cuba. La distribución temprana de las vacunas Sputnik ayudó también a los esfuerzos de Putin.

Sexta pregunta : ¿México apoya a Rusia en la guerra de Ucrania?

Sexta respuesta : Desde luego que no, ya que nuestro gobierno es pacifista. Pero la diplomacia mexicana se equivocó al sí condenar pero no condenar la invasión a Ucrania por parte de Putin. El sí pero no suele ser my dañino si se carece de experiencia y habilidad para utilizarlo.

Séptima pregunta : ¿Qué piensa Estados Unidos de la sí condena pero no condena de México a la invasión de Ucrania?

Séptima respuesta : El gobierno de Estados Unidos debe haber llegado la conclusión de que tiene que actuar de manera más decisiva para contrarrestar los intentos rusos de socavar las asociaciones estadounidenses en el hemisferio occidental.

Octava pregunta : ¿Volvió el mundo a la Guerra Fría que caracterizó a buena parte del siglo XX?

Octava respuesta : Difícil saberlo, pero parece un hecho que Rusia todavía utiliza algunas tácticas de la Guerra Fría en América Latina. En enero de 2022, el vicecanciller Sergey Ryabkov sugirió que Rusia podría enviar más fuerzas militares a Venezuela o Cuba. Más recientemente, Rusia ha desplegado equipo militar y tropas, incluidos mercenarios rusos del Grupo Wagner, para brindar asistencia a Nicolás Maduro.

Novena pregunta : ¿Es tan peligroso para Estados Unidos el sistema Glonass que Putin dijo estará en el centro de la colaboración espacial de Rusia con México, lo que ha sido desmentido por la cancillería de nuestro país?

Novena respuesta : Sobran razones para que a Estados Unidos le preocupe Glonass, ya que fue construido por Rusia como un sistema global de navegación por satélite para fines de seguimiento de usuarios militares y civiles y que ya tiene aproximadamente cuatro bases en Brasil, una en Nicaragua —ubicada junto a la embajada de EE. UU. en Managua— y una base que se especula está ubicada en Cuba.

Décima pregunta : ¿De quién es la culpa de la expansión de la influencia rusa en América Latina?

Décima respuesta : Sin duda, la expansión de la influencia rusa en la región es un resultado directo del desinterés comparativo de Estados Unidos en América Latina. La Cumbre de las Américas de junio pasado en Los Ángeles demostró cuánto trabajo debe hacer el gobierno de Biden para establecer lazos diplomáticos más fuertes con sus socios regionales. Algunos países no fueron invitados a la cumbre porque Estados Unidos se opuso a sus regímenes políticos o porque estaban bajo sanciones estadounidenses. Otros, sobre todo México, se negaron a ir. Con muchos problemas regionales apremiantes, la Cumbre perdió credibilidad y no había nadie a quien culpar sino a Washington.

Undécima pregunta : ¿Qué papel desea Estados Unidos que juegue México en una situación tan compleja?

Undécima respuesta: México y el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) siguen siendo la zona cero de los asuntos que Washington considera más apremiantes, principalmente por razones de política interna: inmigración, control de drogas y seguridad fronteriza.

Duodécima pregunta : ¿Qué ha hecho Estados Unidos para alejar a México de Rusia?

Duodécima respuesta : Más que dialogar, intimidar. El famoso grupo de supuestos hackers Guacamaya no es otra cosa que la inteligencia estadounidense en acción. Es la más lógica explicación al hackeo a los archivos digitales de la Secretaría de la Defensa Nacional y su divulgación a Latinus.

Decimotercia pregunta : ¿Por qué la filtración a Latinus, portal propiedad de Roberto Madrazo y operado por Carlos Loret de Mola?

Decimotercia respuesta : Porque un es portal de noticias que nació con el gobierno actual solo para cuestionar a AMLO y que desde su origen aclaró que tiene su sede en Estados Unidos. Tanto el hackeo como la filtración a Latinus no son otra cosa más que una advertencia al gobierno de México. Lo sabe Andrés Manuel, quien en una conferencia de prensa acusó al empresario Claudio X. González, muy cercano a Carlos Loret, de estar detrás del hackeo. Claudio X. no tiene los tamaños técnicos ni económicos para atacar de esa manera al ejército mexicano, pero sí carece de escrúpulos y, por lo tanto, es alguien perfectamente capaz de prestarse al juego sucio estadounidense para llevar información al periodista principal de Latinus. Por lo demás, tanto Claudio X. como Madrazo son alfiles de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente mexicano que tanto ha servido a los intereses de Estados Unidos. Forma parte de la misma presión a México el pacto de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, con David Monreal, gobernador de Zacatecas, según el cual la seguridad pública en ese estado la controlarán ahora la DEA y el FBI, entre otras agencias estadounidenses.

Decimocuarta pregunta : ¿Podría Andrés Manuel, para responder a las presiones de Estados Unidos y reafirmar la independencia de México, desmentir el desmentido de Ebrard, esto es, decir en la mañanera del lunes 10 de octubre que no ve nada de malo en el sistema Glonass y por lo tanto ordena que se incluya en el acuerdo con Rusia?

Decimocuarta respuesta : Sí, fiel a su estilo de fajador que no rehuye el intercambio de golpes y en la lógica de su ideología nacionalista, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría otra vez ir en contra de Estados Unidos, lo que tendría consecuencias hoy difíciles de prever.

Decimoquinta pregunta : ¿Conclusión?