EL AJEDREZ HUMANO

La fiesta opacó la omisión, esa que pudo terminar en otra tragedia, meter una grúa en pista para sacar el coche de Carlos Sainz cuando todavía habían monoplazas girando hizo recordar lo vivido en 2014, aquel fatídico accidente que cobró la vida del piloto Jules Bianchi justamente impactándose con una grúa, por eso, este error de la comisión de carreras es imperdonable, por el antecedente aún más, porque no se aprende de los ocurrido, de lo sufrido, de lo que marcó a la F1, es cierto, afortunadamente no pasó nada, pero es no justifica la negligencia, Hamilton pasó muy cerca del Ferrari accidentado, la poca visibilidad hizo más escalofriante la escena de la cuál tendrá que dar cuenta esta semana la organización a la FIA.

Entiendo que para muchos les haya parecido aburrido y hasta con tintes de “fraudulenta” la manera como el GP de Japón tardó tanto tiempo en reanudarse, leo y escucho las críticas de miles de personas, no sé si aficionados recientes a la Fórmula 1 por las constantes banderas rojas por lluvia, exigiendo que los coches rueden, que haya acción con todo y contra todo, denostando a esta generación de pilotos, alegando que la de antes era mejor porque esos sí eran “hombres” y corrían bajo diluvios.

Créanme, yo soy el primero que me encantaría ver más acción en lluvia, máxime, en una época en la que existe la tecnología, la ropa, lo más avanzado para garantizar la seguridad de los pilotos, pero la cosa no es tan sencilla y no justifico, pero una de los contras que tiene esta “nueva " Fórmula 1, es precisamente esto, coches más largos, mas anchos, llantas de 17 pulgadas, más anchas que generan un mayor cantidad de “spray” que complica la visibilidad de los pilotos que vienen detrás, eso afecta a la seguridad, impide que se ruede como hace años veíamos agarrones entre Senna, Prost, Schumacher, Alonso, Hakkinen, que por los tamaños de los monoplazas y los neumáticos tenían un mayor rendimiento en pista mojada.

Es cierto también que Pirelli, la marca de llantas de la F1 no ha podido dar solución a esta problemática y no sé si otra marca podría. Hace un año, cuando se dio a conocer las nuevas características de estos coches vi la explicación de un especialista quien en pocas palabras dio cátedra de lo complicado que radica para una llanta tan grande evacuar de manera eficiente tal cantidad de agua, la “full wet” expulsa 85 litros por segundo, pero esa agua, perjudica al de atrás, lo que las vuelve obsoletas en ciertas circunstancias, como en el GP de Bélgica del 2021 o Japón 2022 donde afortunadamente la lluvia amainó y se pudo tener acción en pista por lo menos cuarenta minutos, así que mejor será acostumbrarnos a este presente y dejar de comparar.

El final también fue confuso, en pista, Verstappen le dio una paliza a todos terminan a 27 segundos del más cercano perseguidor, Charles Leclerc confirma carrera tras carrera que su Ferrari no tiene como competirle al Red Bull, funde los neumáticos, los degrada, a una vuelta vuelan, luego, se caen, Checo, con lo que ha podido recuperar de entendimiento de su RB18 le da para pelearle a la escudera italiana, su segundo lugar por la penalización del monegasco hizo que Max se coronara en Susuka, ante la propia sorpresa del neerlandés que en la entrevista post carrera le dieron la noticia. ¿Por qué? Porque para la comisión se completaron las vueltas suficientes para dar la puntuación completa y con eso, el bicampeonato del campeonato de pilotos para Red Bull.

Escuché decir a Christian Horner que ya con el título de Max en la bolsa, la meta es que Checo termine en segundo lugar, sobre los Ferrari. ¿Qué significa esto? ¿Qué a partir de ahora sí le darán bola a Pérez para incluso ganar el GP de México? Los leo y escucho.

