A poco menos de 6 meses del debut de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo en Qatar, este representativo está lejísimos del nivel que se requiere para soñar con un torneo en el que se logre dejar atrás los 4 partidos y se pueda pensar en trascender.

Hace muchos meses que este equipo no juega a nada, el sistema del que tanto se hablaba al inicio de la gestión de Gerardo Martino no se ha podido apreciar y lo que más preocupa es que el Tata no logra solucionar los problemas que ha venido acarreando este conjunto al que parecería que se le termina el tiempo y que en tan pocos juegos que restan para enfrentar a Polonia, no se ve como se pueda cambiar esto.

El problema más fuerte por el que atraviesa hoy la Selección, va más allá del Tata Martino, ya que la mayoría de sus futbolistas hace mucho tiempo que no pasan por su mejor nivel, muchos de ellos no tienen minutos en Europa, otros como la gente de adelante no encuentra el gol y el claro ejemplo es lo que ha sucedido con Raúl Jiménez y Henry Martín, quienes poco aportan en la delantera para el equipo azteca, incluso hay otros que con sus equipos logran brillar para ganarse su llamado y cuando se ponen la camiseta verde, tal parece que se les olvida cómo jugar.

Entendamos que aquella frase en la que se habla de que las ganas y el corazón no pueden faltar y que muchas veces sacan adelante partidos, es totalmente falsa, hoy no alcanza solo con eso, hay que trabajar muchísimo y hacerlo bajo un sistema claro, porque mientras esto no suceda, los resultados seguirán siendo iguales a las Copas del Mundo anteriores.

Algo que es muy claro y que a muchos les cuesta entender, es que nuestra Selección siempre ha sido de medio pelo, aún cuando los medios de comunicación han intentado vender algo distinto, no podemos engañarnos, este conjunto siempre ha estado muy lejos de los seleccionados de la élite futbolística y que con los jugadores con los que contamos en este momento, podemos decir que por lo menos estamos 3 o 4 escalones por debajo de aquellos que siempre están entre los grandes para levantar el título.

Quedan muy pocos partidos para que esté equipo logré encontrar el once titular que le permita recuperar el camino que a muchos los ilusionó cuando inició este proceso, pero por ahora solo queda esperar y darle el voto de confianza al argentino para que a base de trabajo logre recuperar a la mayoría de sus jugadores y pueda regresarle la esperanza a una afición que hace mucho tiempo no se ilusiona con esta selección.