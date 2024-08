Ambos, desde sus entrañas, están viciados por los sucesos que los han marcado a lo largo de los últimos años. Es simple: uno y otro se parecen cada vez más. Tanto el poder judicial como la oposición han decidido defender una causa que, en definitiva, no tiene ninguna justificación por lo que realmente acontece. Además de que no tienen razón, no hay argumentos sólidos para pelear por la vía democrática. El PRIAN, por ejemplo, simula que defenderá a capa y espada la decisión de los espacios de representación proporcional una vez que el INE emita el resolutivo. No es extraño la manera en como lo ha venido haciendo, pues la falsedad es el común denominador de la derecha. Así puede verse la forma en la que actúa después de la sacudida que recibieron en las urnas.

Morena, después de haber obtenido un triunfo abrumador, ha ganado, de acuerdo con los cálculos, un total de 248 espacios. Es decir, serán 87 curules gracias al porcentaje acumulado en las cinco circunscripciones. Con ello, el lopezobradorismo tendrá mayoría calificada para llevar a cabo la construcción del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. Además, quedó en evidencia que en el artículo 54, en ningún momento, se rebasa el límite establecido de los 300 diputados. O sea que, en términos más simples, no hay sobrerrepresentación después de que el INE rinda cuentas de la ponderación final.

A través de los distintos mecanismos de comunicación, la misma Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ha explicado con números en la mano la fuerza que tendrá Morena para la puesta en marcha de la nueva legislatura. No hay ningún dilema ni mucho menos un enigma. Lo que le corresponde al lopezobradorismo, así de simple, tiene una base jurídica bien cimentada en la constitución. Y si, de ese modo, se dará la distribución de espacios dentro de muy pocos días que se oficialice. No será fácil digerir esa noticia para la oposición, sobre todo por el momento crítico que viven y, por mucho, luego de haber sido derrotados en las urnas en lo que, evidentemente, fue la manifestación más clara de la población civil que acudió a ratificar el cariño por la causa que encabeza Sheinbaum.

Y mientras la presidenta electa se concentre en los trabajos de organización, seguramente la oposición, fiel a su estilo, continuará haciendo berrinche en los medios de comunicación. Eso mismo puede observarse con los ministros de la suprema corte de justicia, básicamente en la imagen de su presidenta, Norma Piña. Ella, desde luego, está detrás de las movilizaciones de una minoría, máxime cuando alimentas una narrativa totalmente fuera de la realidad, pues el proyecto, a grandes rasgos, constituye una llave de acceso a la democratización de un poder judicial que está en detrimento. De hecho, la misma población, en su inmensa mayoría, está a favor de los cambios que se han puesto sobre la mesa, especialmente cuando ha existido corrupción en los tribunales de imparticipación de justicia.

La piedra angular para iniciar la democracia interna, desde luego, será someter los puestos de designación de magistrados y ministros a una participación de toma de decisiones ciudadana. Más plural y transparente para alimentar una mayor equidad. En este momento, de hecho, el poder judicial, al igual que la oposición, vive una de sus peores crisis internas. No solamente hablamos de una impartición de justicia desigual, si no de un esquema de corrupción, componendas y despilfarro de recursos. Inclusive, la sociedad, así lo ha manifestado en las encuestas, entiende perfectamente la gravedad o, mejor dicho, el deterioro del poder judicial. Por eso los cambios son inminentes, al optar por la transparencia que se proponen en los ajustes constitucionales.

Es lamentable observar el presupuesto operativo que tienen los ministros de la Corte en nuestro país. Eso, además de una afrenta para los mexicanos, constituye un despilfarro, sobre todo cuando ellos hablan de equidad y equilibrio. Solo para poner un ejemplo, tienen viáticos hasta para peinarse e ir al salón de belleza. Un abuso y una falta de respeto, lo que han hecho por años los magistrados.

Por eso digo que, en este momento, hay un parecido muy sólido entre la oposición y el poder judicial. Uno y otro, de hecho, están contra las cuerdas luego de someterse al escrutinio público. A propósito, no les ayuda mucho llevar a cabo manifestaciones, que se valen, pero que no abonan en el destino que, todo parece indicar, está a favor de la causa del lopezobradorismo. La propia comisión de asuntos constitucionales tiene un trabajo avanzado para el dictamen. En ese sentido, el tema subirá a la asamblea una vez que se constituya la nueva legislatura. Siendo así, se tiene previsto que la primera semana de septiembre, con mayor certidumbre, el pleno esté analizando el rubro para su aprobación. Y como la pelota está en la cancha de Morena, avalará el proyecto de modificación y, con ello, habrá cambios importantísimos que, a la postre, darán un giro a la democracia de México.

La apuesta principal es esa. Luego de ello, es evidente, se pondrán en marcha los trabajos, pues existe, sabemos todos, un paquete de veinte propuestas de modificación al marco constitucional que, por cierto, tienen grandes avances en la comisión de puntos constitucionales.

Notas finales