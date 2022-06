Cuantas veces ustedes y nosotros hemos escuchado que el futbol soccer en Estados Unidos no caminaba, que no tenía nivel, que el publico no esta acostumbrado a ver un encuentro deportivo donde el marcador era 1-0 o empate a 1, con pocas anotaciones durante 90 minutos. Pues qué sorpresa, ya que es una liga bien planeada, organizada, con 28 equipos repartidos en toda la Union Americana, sin seguir todos los lineamientos que la FIFA dicta a sus afiliados en todo el mundo, con topes salariales, donde todos los equipos son verdaderos socios y trabajan para el futuro.

La MLS y sus 28, casi 29 socios acaban de anunciar que APPLE pagará a la MLS y sus 28 equipos 2,500 millones de dólares por los próximos 10 años, trasmitiendo todos sus partidos en la aplicación de AppleTV a partir de 2023 permitiendo a los aficionados de todo el mundo, si de todo el mundo, con muy salvadas excepciones, ver todos los partidos de la MLS y Leagues Cup1 así como otros partidos que la MLS seleccione, sin cortes comerciales y sin contar con un paquete tradicional de pago a las cableras o empresas satelitales siendo sus transmisiones en inglés y en español. Este paquete será muy parecido a los paquetes de la NFL, MLB, NBA que tienen un costo directo al suscriptor.

Cuando esta negociación se analiza como un negocio a corto plazo surgen muchas incógnitas, pues los ingresos son de aproximadamente 250 millones de dólares anuales para la MLS a repartir entre 28 dueños de la Liga MLS y habrá diversos costos extras de producción, promoción y distribución. A parte, participan en la ecuación la televisoras locales donde juega cada equipo, así como cadenas grandes que querrán transmitir partidos puntuales de la Liga y muy en especial playoffs o liguilla como la conocemos en Mexico y partidos finales que tendrán un ingreso extra para la Liga y bonos a los equipos que avancen a esas instancias.

A largo plazo, los derechos de la MLS, analizados por los ejecutivos de la MLS con sus ejecutivos financieros, de marketing, de publicidad y de administración, no son tan atractivos, pero la MLS aumentará el costo de sus derechos en el futuro, pues va a estar siendo transmitida, seguida y aumentando su base de seguidores en todos los rincones del mundo.

La MLS cuenta con super figuras. Sin ir muy lejos David Beckham, quien jugó del 2007 al 2012 en Los Angeles Galaxy y el mundo entero puso su atención en la MLS aumentando el valor para la Liga. Hoy, Carlos Vela con Los Angeles FC y Javier “Chicharito” Hernández con el LA Galaxy son indiscutibles personalidades generando venta de boletos y de publicidad, así como otros destacados jugadores internacionales que están emigrando al futbol de Estados Unidos, llenando estadios modernos aumentando día a día la popularidad del fútbol donde el ambiente familiar predomina, siendo la MLS una de las audiencias a nivel TV y streaming de mayor crecimiento.

Del nivel de futbol que se juega en Estados Unidos, a nivel selección, Estados Unidos ha derrotado y superado a México en sus ultimas tres confrontaciones, en la CONCACAF los equipos de la MLS están más fuertes y a nivel comercial, de difusión y de seguimiento de la MLS va por la senda correcta.

