Lilly Téllez y Germán Martínez NO pasaron por la prueba de la encuesta antes de lograr sus candidaturas de Morena al Senado. A la periodista y al aliado de toda la vida de Felipe Calderón directamente les invitó Andrés Manuel López Obrado a participar en el proceso electoral de 2018, por lo que al interior del partido de izquierda NO compitieron con nadie.

¿Habrían ganado Lilly y Germán una encuesta? Creo que habría dependido de las preguntas y de las ponderaciones de las mismas.

Simulemos una encuesta con Lilly Téllez como aspirante:

√ 1. Conocimiento . Lilly tenía bastante en Sonora antes de 2018, sin duda por su trabajo de muchos años en TV Azteca. Esta pregunta casi seguramente la habría ganado.

√ 2. Honestidad (saldo de opiniones de las personas entrevistadas: positivas menos negativas). Creo que ella ha sido una mujer honesta, tanto como otros y otras militantes sonorenses de Morena. En esta pregunta Lilly habría por lo menos empatado.

√ 3. Perspectiva de género . A pesar de ser mujer, a Lilly la habrían derrotado en esta pregunta, ya que ella ha combatido abiertamente un derecho fundamental, el aborto. Y es que sobre todo en la interrupción del embarazo resultan fundamentales el análisis y la toma de decisiones con perspectiva de género.

√ 4. Identificada con las causas de la izquierda . Como toda su vida ha sido bastante conservadora, en esta pregunta también habría perdido la señora Lilly Téllez.

√. Cercana a López Obrador . Ella durante años fue muy crítica de AMLO. Solo expresó posiciones políticas más o menos coincidentes con Andrés Manuel en su último periodo como videocolumnista de SDPNoticias. También habría perdido esta pregunta.

¿Resultado que habría tenido Lilly en la encuesta?

Dando el mismo peso a cada pregunta, Lilly habría perdido la encuesta de Morena con un marcador cerrado, 3-2.

Dando mayor peso a la primera pregunta —que creo es lo que se hizo recientemente en Coahuila, de ahí el triunfo de Guadiana y la derrota de Mejía—, Lilly habría ganado la encuesta.

Dando mayor peso a la pregunta sobre perspectiva de género, Lilly habría perdido la encuesta todavía con más contundencia.

Dando mayor peso a las preguntas sobre identificación con la izquierda y cercanía con AMLO. Lilly habría perdido por goleada.

Apliquemos las mismas preguntas a Germán Martínez

√ 1. Conocimiento. Germán habría perdido la encuesta. En su larga trayectoria al lado de Calderón nunca fue un tipo particularmente mediático.

√ 2. Honestidad (saldo de opiniones de las personas entrevistadas: positivas menos negativas). Dándole el beneficio de la duda, Germán Martínez habría empatado con otros y otras aspirantes.

√ 3. Perspectiva de género. Aunque haya dicho que apoya la despenalización del aborto, un hombre tan conservador como Germán difícilmente habría superado esta prueba frente a competidores o competidoras que sí se han identificado con las luchas feministas.

√ 4. Identificado con las causas de la izquierda. Germán habría perdido esta pregunta ya que la mayor parte de su vida militó en un partido de derecha, el PAN.

√. Cercano a López Obrador. Otra pregunta en la que Germán Martínez habría perdido, ya que más bien ha sido cercano al político que en 2006 le robó las elecciones a Andrés Manuel.

¿Resultado de Germán Martínez en la encuesta? Imposible que la ganara.

El error de AMLO

Andrés Manuel ha dicho que se equivocó al invitar a Lilly y a Germán a representar a Morena en 2018. Serio error ya que ella, como senadora panista, insulta con excesiva frecuencia al presidente de México, y él —supuestamente senador independiente— hace lo mismo.

El error de AMLO no fue invitarles, sino no someterlos a la prueba de la encuesta, que con las preguntas correctas no habrían podido ganar.

¿Qué dirá Andrés Manuel cuando Armando Guadiana pierda en Coahuila? ¿Que se equivocó la encuesta? ¿Que la encuesta estuvo bien hecha, pero con las preguntas incorrectas? ¿Que Ricardo Mejía Berdeja, con las preguntas correctas, habría ganado la encuesta y también las elecciones de gobernador?

Esas son preguntas que el presidente López Obrador deberá responder.

El mentecato senador que traicionó a AMLO

Mentecato significa “tonto, fatuo, falto de juicio, privado de razón, de escaso juicio o entendimiento”.

¿Insulto con esa definición al senador Germán Martínez? Creo que no. De hecho solo repito la palabra que él uso, entrevistado por Reforma, para responsabilizar a Andrés Manuel del atentado contra Ciro Gómez Leyva .

Un verdadero traidor el señor Martínez, quien llegó al Senado gracias a que AMLO lo invitó. Dijo en el diario de la familia Junco: “Hay un ambiente de mentecatez desde el gobierno, un envilecimiento de lo público desde Palacio Nacional. La presidencia no es un centro de concordia en México, sino de rencor, discordia y de división”. A Francisco Garfias, columnista de Excélsior, don Germán le dijo que Andrés Manuel es un matón político.

La encuesta 2024

Como se ha repetido tantas veces, una encuesta será el instrumento para designar al candidato o la candidata de Morena que compita en las próximas elecciones presidenciales.

Anticipando traiciones —y por lo tanto minimizando el riesgo de que se produzcan— debe Andrés Manuel ser muy cuidadoso en sugerir a quienes dirigen su partido un diseño de encuesta con las preguntas correctas y la ponderación adecuada de cada una de ellas.