La pasada Convocatoria a congresistas Distritales de Morena tuvo como característica ser un proceso lleno de irregularidades y actos vergonzosos como la participación de funcionarios públicos, diputados, senadores, servidores de la nación, etc. que compitieron de manera muy desigual con cualquier otro militante o simpatizante del proyecto de nación que dio origen a este partido. De nada sirvieron las llamadas a la cordura y a la ética del presidente de la República al exhortar que no se involucraran los servidores públicos y recordarles que ser corrupto y ambicioso no es ser de izquierda, que no se utilizara el acarreo, la compra de votos, o el uso de los programas sociales, incluso mencionó que enviaría una carta a los servidores públicos del gobierno federal pidiendo que no se involucraran para que morena no se convierta en un partido de estado. Nada fue suficiente para los políticos supuestamente “no tradicionales” pues utilizaron toda su fuerza política y económica para hacerse de las coordinaciones distritales, precisamente con esas prácticas que tanto criticó el presidente.

Pero la cereza del pastel se la llevó la reciente “asamblea” extraordinaria del Distrito 10 que se celebró el pasado 25 de agosto en Zapopan, Jalisco, en donde se repitió la votación en virtud de la violencia que se presentó el 31 de julio por el robo de una urna a manos de un joven que fue enviado por alguien para reventar la casilla, me imagino que a ese “alguien” no le salían las cuentas para favorecer sus aspiraciones.

En dicha asamblea, la cual se realizó un jueves en donde se supone que la gente está trabajando o estudiando, mágicamente más de 5 mil personas decidieron salir a afiliarse a Morena y votar por perfectos desconocidos… ¡sí, ajá! “El pueblo no es tonto”, dice el presidente, pero es interesado, ya que les compraron el voto desde 200 hasta 600 pesos por cabeza, según nos contaron los mismos habitantes de las colonias aledañas a la casilla de votación. Pero eso no fue lo peor, si no la horda de estudiantes de secundaria y preparatoria menores de 18 años que repentinamente y en un deseo enorme de pertenecer al partido de la cuarta transformación, decidieron ser militantes.

Para que en una competencia exista la trampa, se necesita que las autoridades vigilantes se hagan los tontos o de plano lleven la consigna de dejar hacer, dejar pasar, dejando atrás y sin valor los principios democráticos de cualquier elección.

Simplemente hay que ver la diferencia entre los resultados de la fallida elección del 31 de julio que fue un domingo, en comparación con los del 25 de agosto que fue un jueves laborable, verbigracia, los 15 votos que obtuvo en la primera elección el señor Salvador Llamas, un millonario “zacatecano” que se ostenta como director de SEAPAL en el municipio de Puerto Vallarta, con los 2,362 votos que compró, en la elección del 25 de agosto en el distrito 10 en el municipio de Zapopan, aunque desde luego que este señor no fue el único bribón, está su dupla mujer y otros que también se dieron a la tarea de la compra y venta de votos. ¿Cuál sería la explicación lógica que podrían dar Mario Delgado o Citlalli Hernández de esta disparatada diferencia? al parecer ambos guardan un silencio cómplice, no sé si para engañar al presidente López Obrador, o para engañarse a sí mismos y por supuesto a la militancia del partido en el poder. Es bien sabido que al presidente nacional de Morena no le gustan los fundadores ni la base de militantes y simpatizantes del proyecto de nación de AMLO, así que ésta fue una buena oportunidad para borrarlos de cualquier aspiración a formar parte del partido, o acaso, será que ¿quieren rebasar por la derecha las prácticas corporativistas y antidemocráticas del PRI? Alguien dígame si no hay complicidad, cuando en la primera votación se contaban con 1,200 boletas y para la reposición de la elección en un día laborable se dispusieron 6,000 boletas de votación… sospechoso no? El daño que estos personajes están haciendo a morena al venderlo al mejor postor, no debería tener perdón, ni de AMLO, ni del pueblo que tanto lo apoyó.

Elecciones de Morena

Sonia Gutiérrez León en Twitter: @SoniaGutLeon