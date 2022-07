Condenando líneas

A menos de 120 días de que inicie el Mundial de Qatar 2022, la incertidumbre sigue creciendo. Empecemos por las tan cuestionadas decisiones del técnico Gerardo Martino, primero no termina por dar herramientas sólidas que permitan soñar con un buen papel en la próxima justa mundialista, en segundo lugar, cuando vemos jornada tras jornada el nivel de cada uno de los futbolistas que militan en Europa, ninguno de ellos atraviesa por el mejor momento de su carrera o por lo menos no la gran mayoría.

El Tata Martino es necio con las “vacas sagradas” de la selección mexicana

Pero lo más triste de esto, es que no solo ellos están en ese nivel tan bajo, ya que nos enteramos que la necedad del Argentino ha llegado a tal grado que hoy sin atravesar por ese nivel que se requiere, muchas de las vacas sagradas tienen un lugar firme dentro de su lista final, cuando ninguno anda en el nivel competitivo que se requiere para vestir los colores de un seleccionado nacional, y no es criticar lo que estos jugadores han hecho a lo largo de su carrera, pero no se nos olvide que en la selección tendrían que estar siempre los que vivan su mejor momento, no los que algún día lo tuvieron.

Aquí el análisis es por el momento que algunos de ellos atraviesan y que están dejando sin un lugar a personajes que lo han venido haciendo muy bien no solo en este torneo, sino que han sido contantes en 2 o 3 campeonatos anteriores y que hoy a los ojos del estratega no tienen cabida, pareciendo no importar que algunos de ellos fueron bicampeones en el torneo local y que por lo menos merecerían una oportunidad.

Pero aquí la duda no es si México va a avanzar o no al quinto partido, el tema es mucho más profundo y la pregunta tendría que ser, si con el Sudamericano, la selección va a alcanzar un nivel óptimo para poder competir e ilusionar como ha sucedido en los mundiales anteriores, ya que después de los resultados que parecería que a muchos ya se les olvidaron, lo único que existe hoy es temor del ridículo que pueda hacer el tricolor en un grupo en el papel complicado contra selecciones como Polonia y Argentina, sin menospreciar a Arabia Saudita que también podría meternos un susto para lo que hemos venido viendo.

El mal sabor de boca del Tata Martino

El Tata Martino, lo único que ha dejado en este país, además de los ridículos que ya recordábamos, es un mal sabor de boca cuando se para al frente del conjunto azteca, ya que la pobreza mostrada en partidos importantes de eliminatoria contra selecciones cómo la de Estados Unidos y Canadá, no era lo que se esperaba, sin reacción a la hora de verse abajo en los encuentros, y mucho menos en un hombre al que se le trajo para dejar una enseñanza de trabajo, el cual solo parecen ver los que viven dentro de su equipo como auxiliares, algo que la afición sigue queriendo observar en un hombre que se encuentra muy lejos de aquel que pueda aportar algo valioso a nuestro futbol.