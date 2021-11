La hazaña del AIFA… Y en el dinero de la boda ni Ciro ni Lilly, sino UIF y FGR

El AIFA

Estuve ayer durante varias horas en las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en Santa Lucía, municipio de Zumpango, Estado de México. Me acompañaron la periodista Nancy Gómez, de SDPNoticias, y el ingeniero en aeronáutica Elic Jacob Herrera. El general ingeniero Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable del proyecto, nos dio una explicación acerca de todo tipo de detalles del proyecto.

Publicaré más tarde —mañana a más tardar— un texto completo acerca del AIFA. Lo mismo hará la reportera Gómez. Ella y yo nos apoyaremos en el análisis que realice el mencionado especialista en aeronáutica que aceptó asesorarnos para poder opinar con conocimiento y objetividad.

Por lo pronto solo diré que se han publicado demasiadas mentiras sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Una de ellas, que solo tendrá 14 posiciones de contacto. La difundió Ana María Olabuenaga en Milenio y fue repetida, hasta el cansancio, por gente de los medios que se supone es seria.

No sé quién engañó a la señora Olabuenaga, pero si ella se hubiera tomado la molestia de visitar Santa Lucía habría podido contar las posiciones: ahí están, prácticamente ya se finalizó la construcción de las mismas. Las 14 que ella no vio, en realidad son dobles: es decir, 14 multiplicado por dos, igual a 28 posiciones. Pero hay otras, tanto remotas como en la propia terminal para vuelos de muy bajo costo. Suman más de 40 en un aeropuerto muy bello, funcional y de vanguardia:

He tenido la fortuna de conocer algunos de los más importantes aeropuertos del mundo, y sin duda muy pocos poseen la tecnología para documentación y manejo de equipajes con la que cuenta el Felipe Ángeles .

. Santa Lucía tiene espacio de sobra para duplicar su capacidad en el corto plazo y triplicarla cuando haga falta

Hay en el AIFA terminales de carga eficientes y perfectamente conectadas con carreteras amplias para distribuir la mercancía en todo el centro del país sin que los camiones aterren a los habitantes de la CDMX que no merecen vivir en calles estrechas invadidas por tráilers enormes y, por lo mismo, peligrosos, como los que circulan a diario en las colonias vecinas al actual aeropuerto capitalino.

terminales de carga eficientes y perfectamente conectadas con carreteras amplias para distribuir la mercancía en todo el centro del país sin que los camiones aterren a los habitantes de la que no merecen vivir en calles estrechas invadidas por tráilers enormes y, por lo mismo, peligrosos, como los que circulan a diario en las colonias vecinas al actual aeropuerto capitalino. El AIFA ha reservado espacio para aviones privados y helicópteros . Los magnates y los ejecutivos que viajan en tales aeronaves podrán hacerlo con más seguridad despegando en sus helicópteros desde Santa Lucía que desde la complicadísima Toluca , que el mal clima convierte su trayecto a la CDMX en una trampa mortal.

. Los magnates y los ejecutivos que viajan en tales aeronaves podrán hacerlo con más seguridad despegando en sus helicópteros desde Santa Lucía que desde la complicadísima , que el mal clima convierte su trayecto a la CDMX en una trampa mortal. Es un aeropuerto que, menos de un año después de inaugurado, se conectará con el centro de la CDMX por tren.

por tren. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es, por lo demás, una rareza en la historia de las obras públicas de México: no rebasará su presupuesto y se inaugurará exactamente en la fecha en que se prometió que iniciaría sus operaciones, el 21 marzo de 2021 de 2022, ya en unos cuantos meses.

Todo el mérito es de ingenieros, arquitectos y trabajadores mexicanos civiles y militares.

Ciro y Lilly defienden a Ealy Ortiz

El periodista Ciro Gómez Leyva es un gran ser humano que siempre ha sido solidario con sus amigos. Lo respeto y aprecio bastante.

Ciro decidió ayer, en Radio Fórmula, defender a Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, quien enfrenta un serio problema por haber viajado a Guatemala, en avión privado, llevando consigo 35 mil dólares en efectivo que las autoridades de aquel país confiscaron.

Según Ciro el dueño de ese periódico no hizo nada malo ya que, antes de despegar del aeropuerto de Toluca, declaró a las autoridades mexicanas que viajaba cine esa cantidad de dinero. Eso es lo legal y, por lo mismo, en Guatemala nadie le debió haber molestado.

Pero las autoridades de Guatemala no pensaron los mismo que Ciro y no solo retuvieron a Ealy y a sus acompañantes durante varias horas, sino que les confiscaron el dinero y ya hay una investigación sobre el origen —legal o no— del mismo, que deberán profundizar en México la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy encabezada por Pablo Gómez, y la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

Es decir, la última palabra no la dirá Gómez Leyva, sino Gómez y Gertz. Tampoco decidirá si el dinero de Ealy es legal o no la senadora Lilly Téllez, una mujer generosa que sabe ser amiga y que, por tal motivo, también salió a defender, en redes sociales, al dueño de El Universal.

Dijo Lilly en Twitter: “El señor Juan F. Ealy Ortiz, dueño de @El_Universal_Mx, está en pleno derecho de hacer lo que guste con su patrimonio, para ello trabaja.El estado no tiene derecho a criticar ni a molestar a las personas que generan empleos y riqueza…y menos aún el gobierno parasitario de la 4T”.

Creo que Lilly no ha entendido el problema. Más allá de sus fobias —y de su ingratitud con quien le dio la oportunidad de llegar al Senado, AMLO—, lo cierto es que a Ealy Ortiz no lo ha molestado el “gobierno parasitario de la 4T”, sino el gobierno —parasitario o no— de Guatemala.

El gobierno de México, para cumplir con la más elemental de sus obligaciones, investigará el hecho de que a un mexicano se le haya confiscado dinero en efectivo en el extranjero. Si Ealy y sus acompañantes en el avión no hicieron nada malo, hasta recuperarán sus dólares. Pero si no es así, perderán tales divisas y hasta podrían ser multados. Por cierto, no solo se investigará al propietario de El Universal, sino a todas las personas que le acompañaban en el vuelo en el que se trasladaban a la boda del extitular de la UIF Santiago Nieto y de la consejera electoral Carla Humphrey.

Tal investigación, como ayer dio a conocer SDPNoticias, está en marcha, lo que hoy confirma, en El Financiero, Darío Celis, el periodista que dio a conocer el escándalo de la boda que costó el cargo a Paola Félix Díaz en el gobierno de la CDMX, y a Santiago Nieto, en el equipo presidencial.

Cito a Darío, quien en este asunto está muy bien informado: “A propósito lavado de dinero, la primera encomienda que tendrá en la UIF Pablo Gómez es determinar el origen de los 35 mil dólares que el viernes incautaron agentes de la Policía Nacional de Guatemala en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Le adelanto que por ese motivo la propia UIF y Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero abrieron sendas investigaciones a los pasajeros del avión matrícula XA-MHA. El ministerio público guatemalteco corrió traslado a México. Un punto que no ha sido debidamente demostrado es que el dinero haya sido declarado desde el aeropuerto de Toluca. Los implicados dicen que sí, pero no hay documento o registro que lo avale”.

Posdata: cuando se le va el avión a una funcionaria

En El Universal, uno de sus mejores columnistas, Salvador García Soto, ha defendido a Paola Félix Díaz con el argumento de que ella viajó en avión privado porque perdió su vuelo comercial. Es decir, no tenía de otra.

Olvidó Paola lo que AMLO dijo en campaña cuando le preguntaron qué pasaría si no salía su vuelo a Nueva York para llegar a una reunión en la ONU. “Pues no llegué”, dijo Andrés Manuel, quien ni siquiera por la importancia de las Naciones Unidas traicionaría su compromiso de jamás utilizar costosísimas aeronaves privadas.

Es decir, si se le fue el avión (comercial) a Paola, ahí debió haber terminado el viaje. No quiso, y la que terminó fue la carrera de una joven funcionaria que llegó a su cargo por eficaz y que lo perdió por no aguantarse las ganas de privarse de un bodorrio en Antigua, Guatemala.