Omar López Campos, es el Delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa. El joven angosturense tiene mucho que decir. Era una entrevista que pactamos hace semanas y concretamos recién días atrás. Tiene una responsabilidad a la que, a pesar de su edad, no le regatea nada. Me sorprendió su manera de ser, es franco y directo. Tal vez por esa soltura que las personas de la costa suelen tener. Me pareció interesante cómo reconoce sus limitaciones, no rehúye porque se sobrepone con sus virtudes. No inventa nada, no simula ni tiene poses.

Lo que se descubre en diálogo con él, es admiración y cercanía con el jefe político en el estado, el gobernador Rocha Moya. Su unción como funcionario federal es claramente una concesión política al mandatario por parte del gobierno federal. Omar, lleva colaborando en el equipo del ‘gober’ más de una década. Se dice orgulloso de ser formado en la izquierda, y se considera profundamente demócrata.

Hablamos del reto que tienen para este 2023 en cuanto a la cobertura de los programas federales en Sinaloa.

Señaló que el reto es que ninguna persona se quede atrás. Que ninguna se quede afuera. “Queremos que los programas sociales lleguen al mayor número de personas en Sinaloa. En 2022 tuvimos más de 700 mil personas que recibieron alguno de los programas. Podemos decir que 1 de cada 4 sinaloenses recibe un programa social. El año pasado se dispersaron 12 mil mdp de manera directa sin intermediarios y este 2023 no serán menos de 15 mil mdp”.

El año que entra, la pensión a adultos mayores cerrará la administración del presidente López Obrador en 6000 pesos cada dos meses. “A nuestros abuelitos que voy y visito les digo: si la señora se quiere gastar una feriecita jugando a la lotería con las vecinas lo puede hacer, el presidente quiere que tengan la certeza de que ellos mismos van a administrar su dinero” agregó.

Respecto a los programas para jóvenes, dice hay un tope en el número de apoyos que no son universales. “En el caso de la beca Benito Juárez, por ejemplo, el nivel básico no es universal. Está sujeto a presupuesto. Incluso constitucional y estamos obligados darles el beneficio a los de bachillerato, ahí sí tenemos que cubrir la totalidad de jóvenes que estén inscritos a una prepa pública. Si mal no recuerdo, ahorita tenemos un padrón de 117 mil jóvenes”.

El 2024 será año electoral, ¿hasta cuándo o qué fechas se van a entregar los programas de apoyo a la gente? Respuesta. Nos programamos previamente para que ningún beneficio se quede sin funcionar; por ejemplo, nuestras pensiones a veces las damos por adelantado dos o tres bimestres. Les digo a los pensionados, “siempre ha habido dinero, los gobiernos anteriores siempre han tenido presupuesto para ayudarle a quien más lo necesita, nada más que los de antes se lo robaban. El presidente Andrés Manuel se conduce con honestidad, con austeridad y tiene una administración responsable, el combate a la corrupción permite que el presupuesto alcance para ayudarle a los más vulnerables”.

También hablamos con el ciudadano, asegura que los programas sociales sí otorgan ese bienestar referido. “Quitándome el chaleco de delegado, veo que en realidad la gente lo necesitaba (los programas sociales), y que ahora que los tiene, los disfruta, los valora y los cuida. Te das cuenta que la gente ve con muy buenos ojos la política social con la que se conduce este gobierno que me parece a mí es política de primer mundo. Creo que la gente en realidad está feliz, creo yo que la condición humana del ciudadano que recibe un programa social, considerablemente mejora”.

En cuanto a la bandera que encabeza el gobernador Rocha Moya, sobre el apoyo a personas con discapacidad; dijo: “En palabras de él, esta es la obra social más importante de su primer año de gobierno, la de volver universal la pensión a personas con discapacidad”. “Se lo propuso al presidente, y él le dijo, Gobernador si tú le entras yo le entro, le invirtieron una feria, cada quien la mitad. Y con 319 mdp le garantizamos a todos los sinaloenses su pensión para personas con discapacidad, tenemos actualmente un padrón de 28 mil 500″.

Omar López, describió al gobernador Rocha Moya, como un servidor público con gran calidad humana. “Es un extraordinario ser humano, caracterizado por la honestidad. Da la cara a los medios de comunicación cada siete días. Es disciplinado en lo relativo a la chamba. Y es un hombre de familia. El ejemplo que nos pone el gobernador; no hace oficina, se la lleva en la calle, con la gente, resolviendo los problemas, escuchando todos los días, los domingos no haya qué inventarse para poder salir a la calle. Creo que tenemos al mejor gobernador que ha tenido Sinaloa”.

No podíamos dejar fuera la política. Como joven de la izquierda Omar López se considera partidario de la ideología del presidente AMLO.

“Los que hemos sido formados por nuestros padres con la ideología de izquierda, tenemos la obligación de adaptarnos, saber que ahora la lucha no es desde una trinchera alejada, sino ahora la lucha la debemos hacer con nuestras responsabilidades, ya no estamos combatiendo, peleando contra nadie, ahora somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien.

Por ejemplo; mis recuerdos de niño es mi apá siendo perredista en ese lado de la izquierda, el propio gobernador en aquel entonces allá mismo… ahora ves a los amarillos, ¡que se aliaron a quien juraron combatir!” Hoy hablamos de un movimiento de izquierda que llegó al poder pero que sabe administrar, dijo.

A los jóvenes les dice que se preparen. “Me parece que el joven, por su propia naturaleza, su creatividad, inquietud, dinamismo, su energía la deben trasladar a una rebeldía objetiva, positiva, que aporte, que el joven esté preparado para cuando tenga esa oportunidad que a veces es tan difícil obtener. Por ejemplo, aquí en la delegación tenemos un programa de capacitación continua con ICATSIN, nos dan cursos gratuitos”.

P: Hablamos de un futuro a mediano plazo. ¿Cómo te visualizas en 5 años, para esas fechas ya terminaría la administración del gobernador Rocha Moya?

Respuesta. Tengo la obligación de terminar la administración del presidente Andrés Manuel aquí en la delegación, es una petición que nos hizo a los 32 delegados, quiere que lo acompañemos hasta el último día de su gobierno. Para él es importante cerrar de manera adecuada y dejar el camino listo para quien llegue. Creo que en 5 años sería complicado saber qué pudiera suceder, lo que sí, me veo cerrando de manera enérgica la gestión del presidente aquí en la delegación dando mejores resultados en 2024, mejores que los que vamos a dar este 2023.

P: El presidente quiere a Sinaloa… ¿Amor con amor se paga?

Respuesta. Claro que quiere a Sinaloa, lo dicen los hechos. Porque a nosotros por ejemplo nos ha hecho un traje a la medida en el caso de los fertilizantes que estamos próximos a arrancar el programa, somos la única entidad que va atender a productores no solamente de temporal sino de riego, López Obrador quiere que se eleve la productividad a nivel nacional, sabe que somos “el granero de México”. Somos el primer estado que tiene la universalidad en pensiones de personas con discapacidad. El único estado con el BienPesca extra. Somos una de las entidades que tendrá 60 sucursales del Banco de Bienestar en relación a la cantidad de población, para que los más de 700 mil beneficiarios estén bancarizados.

Somos uno de los estados que ya arrancó el internet para todos, que va a proveer a poblaciones que no tienen acceso a ninguna otra compañía, vamos a tener una cantidad importante de antenas que administra la CFE, y nos va a permitir tener ese beneficio nuevo.

Entonces el Presidente no nos ha soltado de la mano, creo en gran medida que Sinaloa tiene un extraordinario pueblo.