Tras el reciente asesinato de Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia , quien figuraba como uno de los contendientes a la presidencia de Ecuador en las elecciones celebradas en primera vuelta el pasado domingo, su viuda, Verónica Sarauz, ha responsabilizado y denunciado penalmente al gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso por violar los protocolos de seguridad cuando el nivel de riesgo de su cónyuge era de 97 por ciento tras haber recibido amenazas; también acusó al gobierno de Colombia por negligencia política, y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “por la negligencia de su gobierno que ha comprometido la seguridad de los ciudadanos mexicanos y ha facilitado que los cárteles busquen expandirse en otras regiones”.

Villavicencio fue asesinado el pasado 9 de agosto cuando salía de un mitin en la ciudad de Quito,

La viuda de Fernando Villavicencio acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de negligencia política al permitir el fortalecimiento de los cárteles mexicanos que han expandido sus operaciones hacia Sudamérica.

En entrevista para la revista Proceso, Verónica Sarauz señaló que el gobierno está para combatir a los grupos criminales y no “para hacerse de la vista gorda o exportarlos a otros países” pues aseguró que su esposo puso como ejemplo una vez el caso de López Obrador cuando saludó a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán e indicó que ese era un modelo de narcopolítica que estaba a punto de vivir Ecuador.

“O sea, hay negligencia política de todos los Estados porque no han sabido hacer su trabajo, no, no han cumplido, no han querido, sólo se echan la pelotita entre un Estado y otro”, dijo a la revista.

Asimismo, aseguró que los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación debían ser investigados por el asesinato de su esposo, ya que ellos tienen una alianza con los grupos criminales que tienen presencia en Ecuador y que fueron los que amenazaron de muerte a Fernando Villavicencio.

De igual forma, señaló que López Obrador no puede negar que hay pruebas sobre que los cárteles mexicanos mataron a su esposo.

“Yo le puedo decir al presidente López Obrador que no creo que a nadie se le pueda ocurrir dejar una tarjeta diciendo ‘fuimos nosotros y aquí estamos para hacernos valer’. O sea, Fernando se enfrentaba con grupos delincuenciales demasiado grandes y demasiado violentos. Entonces, la consecuencia de este enfrentamiento le costó su vida”, dijo.

Y agregó: “Con qué calidad moral (López Obrador) puede decir ‘no hay pruebas’, porque mi esposo está asesinado y porque la negligencia que él ha tenido en su país ha hecho que no se pueda garantizar la seguridad ni de los mexicanos, y ha hecho que estos cárteles busquen expandirse en otros territorios”.

El 10 de agosto, López Obrador, afirmó que “no hay elementos” que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuviera detrás del asesinato de Villavicencio.

“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis, y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas, entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie”, dijo el mandatario.

El equipo de Villavicencio relató que las amenazas de muerte comenzaron a llegar una semana antes de su muerte por parte de personas que se identificaban como miembros de la banda “Los Choneros”.

Y de acuerdo con información de la Policía Nacional del Ecuador, el grupo de “Los Choneros” está vinculado con el Cártel de Sinaloa.

Frente a esto, Verónica Sarauz, afirmó que hubo un fallo en el equipo de seguridad, ya que permitieron la salida del candidato por la puerta principal del coliseo del colegio Anderson en lugar de la puerta trasera, que aparentemente era la ruta que debía seguir.

En las declaraciones dadas al medio de comunicación Radio Élite, Sarauz explica que Villavicencio habría sido instruido por su equipo de seguridad a abandonar el recinto del mitin por la puerta principal. La viuda afirmó que los responsables de la seguridad de su esposo debieron haber tomado medidas más sólidas, incluyendo el uso de un vehículo blindado para su salida.

“Falló el equipo de seguridad de Fernando. Falló el jefe de logística. El jefe de seguridad falló. Fernando debió salir por la puerta de atrás, como lo hizo el general Patricio Carrillo con la escolta de la policía”, declaró Sarauz, tras la tragedia.

El domingo se llevaron a cabo las elecciones en Ecuador, y en lo que se consideró un hecho histórico, Christian Zurita, candidato presidencial que sustituyó a Fernando Villavicencio tras su asesinato, tuvo que acudir a las urnas rodeado de militares y policías, pues horas antes recibió una amenaza de muerte que aparentemente provino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un video compartido en el perfil oficial de Zurita en TikTok, una cuenta con el nombre “Cártel Jalisco N.G.” escribió el comentario “Cristian tiembla”.

A la luz de los recientes acontecimientos en el país sudamericano, esta amenaza encendió las alarmas y, para el equipo de campaña de Zurita, ameritaba la intervención “de forma urgente e inmediata” del presidente Guillermo Lasso, así como de la Fiscalía General del Estado para que resguardaran la vida del político.

Este suceso puso en evidencia, una vez más, el alcance que han tenido las organizaciones criminales mexicanas en distintos países de Latinoamérica. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio el 9 de agosto, Zurita tuvo que encabezar el cierre de campaña con un permanente acompañamiento de un chaleco antibalas, escolta policiaca y francotiradores para prevenir cualquier atentado en su contra.

“Las megabandas necesitan establecer un control territorial y eso lo hacen a base de fuego y sangre”, señaló el especialista Mario Pazmiño para explicar la ola de violencia, dentro y fuera de las cárceles, que vive el país en los últimos años.

Entre enero y junio de este año en Ecuador se han registrado 3,513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58% respecto a 2022, informó recientemente la policía.

Desde el organismo de seguridad estiman que, de mantenerse esta tendencia, la tasa de homicidios pasará de 20 a 40 por cada 100,000 habitantes, lo que convertirá al país en el más violento de la región.

Las autoridades sostienen que la mayoría de estos crímenes son producto de la acción de los grupo delincuenciales.

Las cada vez más fuertes bandas criminales, entre ellas los Lobos, los Choneros o los Tiguerones, tienen fuertes vínculos con los carteles del narcotráfico y las mafias internacionales y se disputan el control territorial tanto dentro como fuera de la cárcel.

Esto ha desencadenado una ola de violencia sin precedentes que convierte a Ecuador en uno de los países de América Latina donde más han aumentado la inseguridad y el crimen en los últimos años.

Así las cosas, cabe mencionar que México se prepara para una elección sin precedentes el próximo 2024, y ojalá el gobierno tenga la disposición y capacidad para proteger a sus candidatas y ciudadanía en general.

