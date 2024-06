Claudio Xicoténcatl González Aporta , y una imagen tanto demoledora cómo ilustrativa es la de este señor, un hombre de negocios que no supo leer el fin de una época, que no quiso acatar las reglas de un nuevo régimen, que ya se venía anunciando desde el 2006; pensó que, no sólo en las elecciones del 2018 que podía manipular a la gente de a pie tan fácil cómo, aparentemente, les había resultado por ya muchos años.

Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa qué ya incluso empezó a anunciar su próximo gabinete, se negó a recibirle luego de una reunión con parte de la cúpula empresarial mexicana, enviando una importantísima señal de congruencia, dignidad y firmeza, a un viejo magnate con un pesar muy grande a cuestas, un Claudio X. González que nos enseña un ejemplo de cómo el ser humano rara vez es feliz conformándose con lo que tiene, así sea eso mucho; un hombre (paradójicamente) ya no derrotado sino que vencido en su estampa. Es tal el costo pues de no haber sabido leer los tiempos, de haber intentado desafiar una realidad que día a día lucia cómo menos posible: la de regresar al poder económico a tomar las estructuras del Estado mexicano para así obtener ventajas, tanto ilegítimas cómo de plano obscenas.