La Corte, revocación y el triunfo de las instituciones

AMLO se enfrenta a que no es rey, no es el mesías y no es un presidente absolutista, todo porque existe oposición ciudadana y a que hay inconformidad y decepción por su mandato.

Hoy la Corte ordena la consulta de revocación de mandato obligando tácitamente a la asignación de recursos. Sería un grave error del INE impugnar y continuar el proceso, debe acatar y los ciudadanos debemos defender a la SCJN.

24 no es 18

Se sabe que en 2024 AMLO no tendrá muchas oportunidades de refrendar su triunfo de 2018, que habrá una votación muy dividida en un escenario plural con 17 gubernaturas a renovarse, un Congreso dividido y que es el INE la institución que garantizará el respeto al voto.

“Para que los jóvenes sepan y aprendan y no se dejen engañar”

En defensa de Córdova

El IFE surgió de la aspiración democrática de las corrientes de izquierda, entre ellas, el Partido Comunista donde militó, en la clandestinidad y perseguido por Manuel Bartlett, Arnaldo Córdova, padre del actual presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien fue fundador del PSUM y del PRD.

Después de una lucha de muchas décadas, en 1996 por primera ocasión la organización y responsabilidad de las elecciones quedó en manos de los ciudadanos. El primer presidente del IFE fue José Woldenberg, un hombre de izquierda que militó en el PSUM, PMS y en el PRD.

Él fue el responsable de las elecciones de 1997 cuando el PRI después de 70 años, perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el PRD ganó la CDMX. En el año 2000, el PRI perdió la presidencia de la República y, a pesar de las presiones del partido y su candidato Francisco Labastida Ochoa, el voto se respetó. Hasta la fecha el INE ha continuado como garante de que la voluntad ciudadana se respete. Gane quien gane.

Córdova que no se asigna el sueldo

Lorenzo Córdova, actual presidente del INE también surgió de las filas del pensamiento democrático de izquierda y contó siempre con el respaldo del PRD de AMLO, de hecho, en 2007 fue propuesto por primera vez por el partido del Sol Azteca para ocupar una vacante de consejero en el IFE.

En 2011, año previo a las elecciones presidenciales, volvió a ser propuesto por el PRD, manejado por AMLO, el entonces candidato presidencial. En esa ocasión, la propuesta sí fue aprobada e inició su carrera como Consejero electoral del IFE.

Con la reforma electoral de 2014 cuando se pasa del IFE al INE, Córdova fue propuesto por los partidos de izquierda para ser el consejero presidente y ganó con una votación abrumadora de 417 votos a favor, 4 abstenciones y 41 en contra de parte del PT, partido que, por ideología, no cree en las elecciones democráticas sino en el concepto de un partido único, como en China, Cuba, la extinta URSS o Corea del Norte.

Por eso no hay forma de que sea válido el intento por destruir al INE ni la descalificación a sus consejeros y, particularmente, al consejero presidente, quien está ahí por el apoyo que en su momento le brindaron AMLO y el PRD.

Ahora el camarada Andrés descalifica el trabajo periodístico de Carmen Aristegui por no ser una foca más y a Córdova, por ser comentarista en ese espacio noticioso.

Con tal de descarrilar al INE y a su Consejero presidente, AMLO ha intentado de todo desde cuestionar su salario, que pasa por la aprobación del Congreso; manipular declaraciones del Consejero presidente y claro, echarle encima todo el aparato gubernamental sobre todo cuando le quitó la candidatura a Félix Salgado. Ahora, con el tema de la revocación de mandato, mandó a sus huestes para buscar que se inicie un juicio político.

AMLO está muy molesto con Córdova, porque el funcionario se ha mantenido apegado al mandato Constitucional, la equidad y la transparencia en los procesos electorales, todo para evitar que, como AMLO pretende, se regrese a las épocas del PRI-Gobierno, con el presidente actuando como jefe de campaña, otorgando apoyos a sus candidatos y sobre todo sin una verdadera autoridad electoral ajena al presidente en turno.

Córdova exige y mantiene el cumplimiento de la ley para que el presidente no participe en las elecciones, ha impuesto medidas cautelares para evitar la propaganda gubernamental en periodos electorales y desmentido a García Vilchis por ataques infundados en su contra, gracias a ello AMLO lo ha tratado de destruir y por ende, eliminar al INE.

El INE

En INE debe subsistir y con él, la garantía de que el pueblo organiza y cuentas los votos en las elecciones y que, por el propio pueblo y no por el presidente, su voluntad se hace respetar.

Menos por un presidente que se asume como “patriarca de la nación”, que dice quién es honesto, quién ganó o perdió, quién actuó por politiquería o quién es un “verdadero” demócrata.

La Tremenda Corte

El INE al solicitar la prórroga para poder llevar la consulta a plenitud y que alcance a toda la población, dio la salida para evitar que llegara a la Corte, que la Cámara de Diputados modificara el presupuesto para llevar a cabo el ejercicio, sin necesidad de llegar a la Corte.

En las elecciones intermedias la 4T perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y para las elecciones de 2024, ya se prevé que la competencia será entre más de dos fuerzas políticas, de forma tal que el país regresará a una representación plural en la que se representen todas las corrientes de pensamiento, eso es algo que AMLO no quiere, pero, si se mantiene el INE vigente, no lo podrá controlar.

De esta forma, mediáticamente hacen ver que el INE perdió ante la voluntad de AMLO cuando en realidad al final fue un acuerdo que va garantizar el ejercicio democrático tal como lo exige la ley y el INE.