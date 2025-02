Quien sea de Monterrey y haya vivido al sur de la ciudad conoce la ‘Casa de los Tubos’ y todas las leyendas que corren alrededor de esta ya no tan misteriosa casa.

Cuando era un niño, era toda una aventura ir y “explorar” la casa que estuvo abandonada por más de 40 años. Dicen que la construcción se detuvo cuando la hija de los dueños murió en el lugar empezando a dar forma a la leyenda. Desde posesiones hasta ritos son los de los que se han hablado sobre ese lugar.

Finalmente, una familia del sur se dedicó a investigar quien era el dueño y como comprar la famosa casa por las vistas, más que por las leyendas. El dueño de la casa ni siquiera conocía la propiedad pues llego a él como parte del arreglo de un adeudo. Y de ahí empezaron los tramites hasta que esta casa se convirtió en un lugar habitable y remodelado que ha sido ganador de varios premios de arquitectura.

Así como esa Casa de los Tubos hay varios proyectos de gobiernos federales y municipales que no se han terminado y que todo mundo solo ve algo de su construcción, la empieza y luego curiosamente parece abandonada.

El caso del AIFA es uno de los importantes a nivel federal. Mucha inversión le metió AMLO al AIFA para que se haya quedado incomunicado. Y no digo que no llegue nadie sino que sería más fácil tener ese tren suburbano para el cual el aeropuerto esta preparado. A muchos nos parece raro que se le haya metido tanto recurso al Tren Maya y no se haya terminado por completo la parte de comunicación del AIFA. Esperemos que la presidenta Sheinbaum termine de una vez por todas la comunicación con el AIFA que hará que sea más “antojable” viajar por esa central aérea y acabara con muchos fantasmas que aun rondan desde que se empezó a hacer el proyecto.

A nivel estatal las líneas nuevas del Metro de Monterrey. En una ciudad con un sistema caótico de transporte, esas líneas pudieran ser la solución a las largas filas que se tienen por toda la ciudad. En el paisaje urbano de la capital del estado de Nuevo León hay torres incompletas, varillas oxidadas y escombros alrededor de las obras del Metro. Parece el capítulo de los Simpson donde una persona vende el proyecto del metro a la ciudad y después sale defectuoso. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, le metió presupuesto a un montón de proyectos al mismo tiempo para no acabar ninguno. Talvez si se hubiera enfocado en el Metro ya se hubiera terminado, al menos una de las líneas, y no se tendrían avenidas detenidas porque no se ha avanzado en las obras. Si usted llega a Monterrey y no se quiere atorar en el desmadre que hay en la avenida Miguel Alemán que es donde están las obras del Metro, se puede ir por la autopista pagando 50 pesos. Hace no tantos años el costo de uso de esa autopista era de 33 pesos, ¿quién se estará quedando con lo que se ingresa gracias a las obras fallidas del Metro?

Esperemos que estas obras se terminen pronto y que no pasen los años que pasaron con la Casa de los Tubos. El actual dueño de esa casa le tuvo que meter dinero a las partes que se fueron destruyendo por el paso del tiempo. ¿Cuánto se tendrá que pagar por las obras detenidas del Tren al AIFA o del Metro de Monterrey? Es algo que se tendría que evaluar, ¿no cree?

¡Animo!