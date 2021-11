La ausencia de AMLO en los foros globales

El canciller Marcelo Ebrard ha sido recientemente objeto de burlas y memes luego de su supuesta “persecución” de jefes de Estado y de gobierno en la reunión del G20 en Roma. Según el ex canciller Jorge Castañeda, en su entrevista telefónica realizada por Federico Arreola, se tratan (parafraseo) gajes del oficio, pues los invitados principales son los mandatarios, y no así los ministros de Exteriores.

La escena protagonizada por Ebrard (ilustrada espléndidamente en la fotografía en la que el canciller mexicano observa risueño a Angela Merkel mientras la jefa de gobierno alemán voltea hacia otro costado) pone de manifiesto el desdén personal que siente el presidente AMLO por las conferencias internacionales. Esta ausencia del presidente mexicano en las cumbres resta a nuestro país el papel que por derechos nos corresponda.

México sí que pesa en el concierto de las naciones. Se trata de la décima quinta economía mundial, gozamos de una cultura que es reconocida en todo el mundo y somos vecinos de los Estados Unidos y uno de sus principales socios comerciales. Ciudades como la capital mexicana, Monterrey, Guadalajara o Guanajuato brillan por sí mismas en el mundo. Sin embargo, México, no obstante nuestro peso político, económico y demográfico, no está presente en las cumbres por la ausencia del jefe del Estado.

AMLO, desafortunadamente, no reconoce la importancia de las relaciones internacionales. No viaja quizá porque que no le agradan los viajes largos (sí que pueden resultar pesados sobre todo cuando no se vuela en primera clase o en el Dreamliner de Peña) o porque sus acciones se inscriben en la narrativa populista de que no desea gastar recursos del erario en lo que propio AMLO llamaría banalidades neoliberales.

¿Qué tiene que hacer el presidente de México en la cumbre del G20 en Roma? ¿O en Glasgow? ¿Para qué participar en reuniones superfluas que nada aportarán a la patria? ¿Por qué no mejor dedicar estas horas de vuelo y en vez de pronunciar discursos frente a líderes extranjeros los dedico a mis cotidianas mañaneras para continuar la cantaleta de la 4T? Estas interrogantes resuenan seguramente en la mente del presidente AMLO.

Lo que sí que es un hecho es que las ausencias de AMLO en los foros de primer nivel como las reuniones del G20 o Glasgow disminuyen a México en el concierto de las naciones. La presencia de Ebrard o de otros funcionarios de Relaciones Exteriores o Economía no bastan frente a personajes de primer orden como Angela Merkel o Emmanuel Macron. ¡Es necesaria la presencia del jefe del Estado mexicano! Es una pena. En fin… es la 4T.

