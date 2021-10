La 4T no le entiende a las cosas de energía

Promesa de campaña, bajará el precio de la gasolina. Después de tres años no ha habido un gasolinazo, pero no habido un ahorro en hidrocarburos. No estamos pagando menos.

Detendremos a los huachicoleros, eso fue otra promesa. Hubo un desabasto nacional de gasolina. Fue un gran problema, el pueblo aguantó y no bajó el precio de la gasolina. Seguramente sigue habiendo huachicol pero ya no se habla de eso tanto.

El gas se está vendiendo carísimo, entrará Gas Bienestar y nivelará los precios exagerados de los distribuidores privados dicen los de la 4T. Hoy hay una huelga gasera, no están surtiendo gas en prácticamente toda CDMX y parte del Estado de México. A esto se han unido muchos distribuidores en otras partes del país. En medio de este desmán, Gas Bienestar sólo surte en Iztapalapa y todos los demás estamos esperando a que el gas dure hasta que puedan resurtir los distribuidores oficiales.

El presidente dice que no hay riesgo de desabasto y denunció que cinco grandes empresas controlaban el mercado de distribución de gas. Mientras eso pasa en todos lados, menos en Iztapalapa, es una verdadera hazaña encontrar gas.

Dice el secretario de gobierno de la CDMX, Martí Batres, que el abasto de gas LP está garantizado en la capital, es jueves y no veo que se resuelva. ¿Será que todos los que defienden esto viven en Iztapalapa? Si buscan quitarles mercado a los distribuidores de gas no pueden hacerlo afectando a los usuarios.

Puedo estar de acuerdo con muchas cosas que ha hecho la 4T en cuestiones de economía, control del tipo de cambio, o el manejo de la inflación, donde lo ha hecho aceptablemente. En la parte de energía no lo han hecho nada bien.

¿Si se aprueba la nueva Reforma Energética, cómo garantizaría el gobierno el correcto suministro de electricidad para todos? ¿Se hará el cambio paulatinamente o será algo que se hará de golpe?

La historia reciente de todos los cambios que se han dado en cuestiones de energía han sido quejas contra los grandes distribuidores o consumidores, desabasto y después volver a lo mismo.

Le pido a los que operan este tipo de cambios que ya no nos dejen en desabasto. Ya aguantamos lo de la gasolina, medianamente estamos aguantando lo del gas. Aguantar apagones por los cambios de la reforma energética creo que ya sería demasiado.

También le pido a Martí Batres, que dice que no hay problema de desabasto de gas, que me pase el teléfono del que le surte pues el que surte donde yo vivo está en huelga.