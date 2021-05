Los despropósitos del PES

El Partido Encuentro Solidario (PES) es una agrupación política formalizada por el Instituto Nacional Electoral el 4 de septiembre de 2020. Este partido abraza abiertamente principios conservadores tales como la prohibición del aborto y del matrimonio entre personas del mismo género. En otras palabras, la plataforma ideológica del PES representa a todas luces la antitesis del pensamiento abanderado por la corriente feminista y los grupos progresistas.

En este contexto, el PES circula en televisión un spot en el que el activista Eduardo Verástegui, bien conocido por sus posturas, conmina al voto por este partido. A la vez, el PES propone una reforma constitucional que prohiba el aborto , y en su caso, que lo penalice.

Esto es un despropósito

Sin menoscabo de nuestras creencias personales, el Estado no debe ser responsable de la dirección, penalización o criminalización de actos que competen exclusivamente al ámbito privado. En otras palabras, la Ley no debe culpabilizar a las mujeres abortistas.

¿Quién prohibía el aborto?

El último vestigio del mundo occidental que prohibía el aborto a nivel constitucional fue la República de Irlanda. Durante los años de prohibición, miles de mujeres viajaban al Reino Unido para que un médico les atendiese en su voluntad de terminar con su embarazo, pues la constitución irlandesa no lo permitía. Sin embargo, tras un referendum en la materia en 2018, la carta magna fue reformada.

México y el aborto

Ahora, en México, el PES propone prohibir el aborto ¡a nivel constitucional! De ser el caso, y a reserva de contar con leyes secundarias que lo materialicen, miles de mujeres recurrirían nuevamente a la clandestinidad con el propósito de practicarse un aborto.

Las creencias religiosas y nuestra estatura moral no deben ser medidos por la vara del Estado. El aborto es, en consecuencia, una decisión personal que poco tiene que ver con lo que dicta la Ley, y menos aun, la Carta Magna.

Las mujeres tienen, en este sentido, el derecho a actuar en consecuencia de acuerdo al ejercicio de su libertad de conciencia.

Y, no dejo de señalar, empero, que el autor de esta columna se declara personalmente contra la práctica del aborto.