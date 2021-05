Existe orden de aprehensión: Ricardo Monreal

Sí hay orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y en el momento en que lo vean lo van a detener para ponerlo a disposición de un juez, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

“Si no hubiese una orden de aprehensión , por qué no presentarse ante las autoridades y ejercer sus funciones y también, si no hubiera orden de aprehensión, por qué se emitiría la orden de restricción migratoria, incluso la alerta roja que solicita la Fiscalía que realice la Cancillería Mexicana para la detención del exgobernador o del gobernador en cualquier parte del mundo”, cuestionó.

Monreal Ávila aclaró que García Cabeza de Vaca no tiene fuero porque desde el pasado 30 de abril la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de procedencia quitándole la inmunidad.

“Es una resolución inatacable, no puede ser modificada, ni revocada por ningún poder, ni siquiera por la Corte, es una decisión inatacable, por esa razón, para mí ya no tiene fuero el señor Cabeza de Vaca y por esa razón la Fiscalía General ha emitido una solicitud de librarse la orden de aprehensión y el juez de Control al parecer ha obsequiado, ha librado la orden de aprehensión contra él por los delitos de delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita”, recalcó.

Ante esta situación, Monreal Ávila urgió a que se resuelva el asunto a través de un acuerdo institucional entre los partidos, el Congreso de ese estado y los grupos parlamentarios, por el bien de los habitantes de la entidad.

“Hay dos alternativas: una, un arreglo político amplio entre todos los grupos parlamentarios, proponerlo al Congreso, yo incluso me atrevo a decir que pueda ser el partido que gobierna quien proponga al gobernador provisional, para que no se altere más y no se polarice más, no es un tema de imposición, es un tema de readecuar, de reconducir la vida institucional del estado de Tamaulipas”, consideró.

El también coordinador de Morena mencionó que no son válidos los alegatos facciosos ni la confrontación partidista que prolonguen la crisis de inconstitucionalidad que se vive en Tamaulipas.

“La autoridad debe buscar soluciones consensuadas y actuar con objetividad. El Estado merece reencauzarse y que se respete la ley”, indicó.

En este sentido, Monreal Ávila explicó que el Senado tiene la facultad de formular la declaratoria de desaparición de poderes, a fin de nombrar a un gobernador provisional porque Francisco García Cabeza de Vaca tiene que rendir cuentas ante el juez de control.

“Hay una ruptura constitucional, hay una crisis institucional y el Senado es la autoridad responsable de velar por el Pacto Federal. Es un estado que no tiene dirección, es un estado que no tiene cabeza, es un estado que no tiene gobernador, es un estado que puede entrar a una crisis institucional y que nosotros tendremos la obligación de buscar soluciones”, señaló.

El político zacatecano detalló que de acuerdo con el Artículo 76 Constitucional y su ley reglamentaria, la Comisión Permanente tendría que convocar a un periodo extraordinario en el Senado, y este órgano del Congreso debe iniciar el procedimiento para la desaparición de poderes.

Sin embargo, reconoció que Morena no cuenta con la mayoría calificada por lo que recomendó que el gobernador solicite licencia para enfrentar el proceso en su contra y no dañar al pueblo de Tamaulipas.

EN TIEMPO REAL

1.- En Tlaxcala, las tendencias electorales están dando una tremenda voltereta. La aliancista Anabel Ávalos (candidata al gobierno del PRI-PAN-PRD) ya supera con más de cinco puntos, según apuntan varias encuestas, a la morenista Lorena Cuéllar. Y mientras Mario Delgado sigue con la brújula perdida, Alejandro Moreno del PRI sigue rompiendo todos los pactos entreguistas que a sus espaldas habría realizado su “compañero” el tremolino de José Nelsón Murat Casab.

(especial)

2.- En Tamaulipas por los defensores del huidizo gobernador García Cabeza de Vaca, vuelven a descobijar que el mandatario tenía un tratada una conjura con el fallecido Rafael Moreno Valle para llegar, el que estuviera en ese momento mejor posesionado, como candidato presidencial panista en el 2024 y dejar fuera a Ricardo Anaya.

En política nada es casual. Y con García Cabeza de Vaca están ahora el poblano, enemigo en su momento de Moreno Valle, Javier Lozano Alarcón quien abandonó temporalmente las filas azules para irse como polizonte a la campaña de José Antonio Meade. Pronto se revelarán datos escabrosos de los golpes que le enviaba García Cabeza de Vaca a Moreno Valle.

“¡Esa mano árbitro!” dicta el twittazo de Lozano Alarcón y le ha surtido un fenomenal efecto. Como muchas de sus participaciones. (Internet)

3.- La Jornada, convertida en el diario oficial de la 4T, acusa a los disminuidos priistas de estar detrás de una guerra sucia contra la 4T. Según La Jornada el PRI ha contratado los servicios de los profesionales de la guerra sucia política, Antonio Solá y un desconocido “anticastrista de apellido De la Torre, quien estaría palomeando las listas de aspirantes a diputaciones federales. ¡Chale!