Así se hacen los chismes . Cuando los conocen intelectuales a quienes caracteriza la creatividad, inclusive los transforman en ficciones espléndidas. Es el caso de un apunte de Sigmund Freud, que generó una especulación bastante interesante.

En su agenda, unas tres semanas de antes de morir, Freud escribió que un profesor de Oxford iba a visitarlo. Solo eso, un catedrático entre decenas que había en esa universidad británica en 1939.

Alguien imaginó que tal profesor era C.S. Lewis, el famoso escritor de Crónica de Narnia. El chisme corrió y lo conoció un psiquiatra brillante, Armand Nicholi, de Harvard. Este académico no perdió el tiempo investigando el nombre del profesor que visitó o iba a visitar a Freud. Dio por bueno que se trataba del cristiano Lewis y lo puso a debatir con el ateo padre del psicoanálisis. Nicholi en 2002 publicó un libro que vale la pena, La cuestión de Dios. C. S. Lewis vs S. Freud, que inspiró a Mark St. Germain para redactar una obra de teatro, La última sesión de Freud, y esta se transformó en película protagonizada por Anthony Hopkins.

Ayer, en México, casi arrestamos al presidente ruso Vladimir Putin . Así se hacen los chismes. Ocurrió que se supo algo que se sabía: Putin ha sido invitado a venir a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como al gobernante de Rusia, se ha invitado a los de Francia, Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Reino Unido, Brasil, Cuba, India, Alemania, Pakistán y todas las naciones con las que tenemos relaciones.

Pero el chisme fue que Putin vendrá. Escandalizada, la derecha mexicana advirtió al gobierno ruso: que ni se le ocurra visitar México porque se le arrestará por exigencia de la Corte Penal Internacional.

Ojalá algún escritor genial transforme tal chisme y lo convierta en el guión de la siguiente película de James Bond o de Misión Imposible, de Tom Cruise. Directores mexicanos talentosos sobran para que el producto final sea un éxito mundial: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Luis Mandoki.

¿No les encantaría ver a Putin arrestado en México después de una persecución corriendo a toda velocidad, echando balazos —sin abrazos— en todos los pasillos de Palacio Nacional en la cena de gala de la presidenta Sheinbaum? Ahí dejó la idea central para que la aproveche un guionista mexicano de buen nivel como Mauricio Katz. Recomiendo la asesoría de alguien dedicado a las producciones cinematográficas o televisivas que conoce muy bien la sede del gobierno de México, Epigmenio Ibarra.

En fin, Claudia tuvo que salir a aclarar lo que no necesitaba ser aclarado: que se ha invitado a gobernantes de todo el mundo, excepto de dos países con quienes no tenemos relaciones: Ecuador y Perú.

Quizá la presidenta Sheinbaum sí debería invitar al ecuatoriano Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín y esperar que este sea tan tonto de venir. Así aprovecharíamos para arrestarlo aquí por haber asaltado nuestra embajada. Otra idea, pues, para guión original nivel cine latinoamericano.

Me dio gusto que entre los desinvitados Claudia no incluyera a España, lo que significa que formalmente la presidenta ha quitado la pausa a las relaciones con la Madre Patria. Qué bueno, porque eso de que una nación quiera chingar a su progenitora supongo que en diplomacia equivale al complejo de Edipo descubierto por Freud.

El caso es que Vladimir Putin seguramente no vendrá —no por miedo al arresto, sino para no ser parte de un guión fílmico—. Tampoco es probable que asistan a la toma de protesta de Claudia el estadounidense Joe Biden, el chino Xi Jinping, el francés Emmanuel Macron, el británico Keir Starmer, el alemán Olaf Scholz, el saudí Mohammed bin Salman, el indio Narendra Modi, etcétera.

Como es de la mayor relevancia que Claudia se reúna con líderes globales, para hacerlo deberá aprovechar la cumbre del G20 en Brasil del próximo noviembre. AMLO no acudió a tales eventos, y se respeta que no lo hiciera. Sheinbaum se equivocará si sigue la misma política exterior.

Más del 70% de la gente opina que ella debe salir de México cuando deba hacerlo porque, en tiempos aciagos para la humanidad generados en gran medida por la globalización, quedarse en casa no ayuda en nada. Son contundentes los datos del tracking ClaudiaMetrics elaborado por MetricsMx para SDPNoticias y que, con amabilidad, aceptan difundir Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en su noticiero estelar de El Heraldo Radio.