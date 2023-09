La izquierda rechaza a Omar García Harfuch por un vicio peligrosísimo en una democracia y, al mismo tiempo, absolutamente ingenuo porque en realidad se trata de algo que no existe: la pureza ideológica .

La derecha también rechaza a Harfuch, pero no por ideología, sino por razones pragmáticas. El prestigiado exjefe de la policía capitalina es la peor pesadilla de quienes dirigen el frente PRI, PAN, PRD. La alianza de estos tres partidos no solo perdería frente a Harfuch en la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sino que ni siquiera podría lograr una derrota, llamémosla digna, esto es, que no sea una paliza.

La elección nacional se va a decidir en cuatro entidades. CDMX, Estado de México, Jalisco y Veracruz, que representan aproximadamente el 21% de la llamada lista nominal del electorado.

Morena no ganará Jalisco, donde hay casi 7 millones de electores. Y si el partido de izquierda insiste en que su candidato a gobernador sea el impresentable empresario Carlos Lomelí, obtendrá una votación bajísima.

En Veracruz la izquierda la tendrá muy complicada para derrotar con amplitud a la oposición. De hecho, no es descartable una derrota del oficialismo. Morena presentará una buena candidata, Rocío Nahle, pero el actual gobernador morenista, Cuitláhuac García, ha realizado un muy trabajo deficiente. En el mejor de los casos para Morena, no conseguirá el voto de una amplia mayoría de sus 6 millones de electores.

El Estado de México, con casi 13 millones de votantes, lo tiene controlado el partido de izquierda. Defina Gómez está empezando a administrar la entidad y no hay motivos para pensar que vaya a comer errores tan grandes que en menos de un año derrumben sus aprobación necesariamente alta, como la de cualquier gobernante cuando inicia su periodo. Una garantía de que no habrá desatinos que afecten a Morena radica en que la operación política, desde la Secretaría de Gobierno, es responsabilidad del experimentado y hábil Horacio Duarte.

La Ciudad de México, con 8 millones de personas en condiciones de votar, sí es más difícil para Morena. La pasada elección de alcaldes evidenció que la capital está dividida en dos partes más o menos iguales: una que apoya a la 4T y otra que rechaza al movimiento de AMLO.

Hay tres personas en la carrera por la candidatura capitalina de Morena:

Omar García Harfuch . Es el aspirante menos izquierdista, pero por mucho el mejor evaluado en todas las encuestas que se conocen.

. Es el aspirante menos izquierdista, pero por mucho el mejor evaluado en todas las encuestas que se conocen. El médico Hugo López Gatell , quien fuera responsable de la lucha contra el covid . Es muy conocido y, por esa razón, podría crecer en las encuestas. Le perjudica el hecho de que, entre las clases medias y altas, son enormes sus negativos, generados por lamentables contradicciones y errores relacionados con la pandemia .

, quien fuera responsable de la lucha contra el . Es muy conocido y, por esa razón, podría crecer en las encuestas. Le perjudica el hecho de que, entre las clases medias y altas, son enormes sus negativos, generados por lamentables contradicciones y errores relacionados con la . Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa. Es muy popular en la izquierda. No tiene negativos, pero por su ideología carece de apoyos entre las clases medias y altas, que no la detestan como a Gatell, pero difícilmente la apoyarían.

Si no ocurre nada extraordinario, Harfuch ganará la encuesta de Morena . No solo es el más popular, sino que le beneficia que el electorado más de izquierda vaya a dividirse entre Gatell y Brugada.

Derecha e izquierda contra Harfuch

Lo mejor que puede pasarle a Morena a nivel nacional —lo peor que puede ocurrirle a la alianza PRI, PAN, PRD— es la candidatura de García Harfuch. Pero este hombre enfrenta dos injustas campañas de desprestigio en su contra: una, desde la izquierda, y la otra desde la derecha.

En la izquierda se le ataca o al menos se le hace el feo porque no se le considera ciento por ciento izquierdista. Lo que ha dicho Gerardo Fernández Noroña en un video y el reciente articulo de Hernán Gómez Bruera en El Universal son dos ejemplos de críticas a Harfuch lanzadas por gente que se defiende la pureza ideológica de un movimiento, el de AMLO, en el que —contra lo que ellos afirman— siempre ha habido espacios para gente valiosa que alejada del dogma de izquierda.

Es verdad, gente no izquierdista que fue aceptada en Morena por el propio AMLO terminó por traicionar al presidente —un ejemplo es el arrogante abogado Germán Martínez—. Pero a Andrés Manuel también le han fallado, y muy fuertemente, políticos que defienden las verdades reveladas por los pensadores de izquierda, que nadie sabe con precisión quiénes sean. Ahí están todos los impresentables chuchos del PRD, ahora aliados del PAN y del PRI; ahí está Marcelo Ebrard, tratando ahora mismo de dividir a la 4T.

Claudia Sheinbaum conoce a Omar García Harfuch . Trabajaron juntos algunos años. Desarrollaron y aplicaron estrategias de seguridad exhibiendo una ejemplar coordinación. Si la poseedora del bastón de mando de la 4T lo avala, creo que hay garantías de la lealtad del exjefe de policía que tantos éxitos puede presumir.

Una pena que Noroña y Gómez Bruera coincidan en sus ataques a Harfuch con comentócratas de derecha como Carlos Loret de Mola y Claudio Ochoa, dos periodistas del sitio de internet del maquiavélico priista Roberto Madrazo, ambos por cierto columnistas de El Universal.

Loret tiene rato difundiendo rumores perversos, como este: “El presidente López Obrador está por escoger como candidato a la segunda posición más importante que se juega en el 2024 a uno de los más destacados alumnos de Genaro García Luna: Omar García Harfuch. Para el presidente es una derrota moral”.

Loret miente. AMLO no elegirá al candidato o a la candidata de Morena en la Ciudad de México. La candidatura será de quien gane una encuesta. Exactamente como ocurrió en el caso de la sucesión presidencial. Y, por lo demás, Harfuch solo trabajó en gobiernos anteriores, lo que no lo hace cómplice de García Luna, a quien Loret sí le hizo al menos un favor con conocido montaje. Anabel Hernández dice lo mismo que Loret, supongo que por razones distintas.

Falsedades estadísticas difundidas por el frente PRI, PAN, PRD y cómo se moverán los números de las encuestas

Desde que Claudia Sheinbaum es la candidata de Morena a la presidencia de México se han publicado cuatro encuestas serias: (i) la de MetricsMx, en SDPNoticias; (ii) la de Poligrama, en El Heraldo de México, (iii) la de Enkoll, en El País, y (iv) la de De las Heras Demotecnia, en su propia página de internet.

En todas, Claudia Sheinbaum vence con una gran ventaja a Xóchitl Gálvez:

35 puntos de diferencia en el estudio demoscópico de MetricsMx .

. 13 puntos de diferencia en el de Poligrama .

. 25 puntos de diferencia en el de Enkoll .

. 54 puntos de diferencia en el más reciente, de hoy lunes, el de De las Heras.

La encuesta de De las Heras motivó una reacción inmoral de parte de los estrategas de Xóchitl Gálvez: difundieron por WhatsApp una encuesta falsa de Mitofsky, que esta empresa tuvo que salir a desmentir.

Esa mentira lo único que logrará será incrementar todavía más los negativos de la candidata de la derecha empresarial, quien ya fue exhibida como tramposa por haber copiado en su trabajo para obtener el título de ingeniera.

Hay argumentos para pensar que Sheinbaum ganará la presidencia todavía con más ventaja de la que logró AMLO en 2018. Estos fueron los resultados de la pasada elección presidencial:

1º Con el 53.19% de los votos, Andrés Manuel López Obrador, de Morena.

de Morena. 2º Con el 22.27% de los votos, Ricardo Anaya , del PAN.

, del PAN. 3º Con el 16.40% de los votos, José Antonio Meade , del PRI.

, del PRI. 4º Con el 5.23% de los votos, Jaime El Bronco Rodríguez, independiente.

Un pronóstico realista para 2024 es el siguiente:

1º Con el 60% de los votos, Claudia Sheinbaum, de Morena.

2º Con el 24% de los votos, Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

3º Con el 14% de los votos, Xóchitl Gálvez, del frente PRI, PAN, PRD.

4º Con el 2% de los votos, Eduardo Verástegui, independiente.

¿Por qué Claudia superará el porcentaje de votación de AMLO? ¿Por qué Samuel superará a Xóchitl?

Por los siguientes factores: