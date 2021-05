Cuidado del entorno ecológico+ Economía Verde= Desarrollo

No hay en Mexico políticas publicas importantes para generar progreso y desarrollo a través de la llamada “economía verde”. Lo máximo que hemos llegado es a cuidar el medio ambiente a través de áreas naturales protegidas, que en Mexico son extensas y que viven bajo asedio constante; y, con un compromiso tibio en los hechos de la agenda medio ambiental mundial para mitigar los efectos del cambio climático y el uso de energía proveniente de fósiles. Pero planear aprovechar nuestros recursos naturales y convertirlos en desarrollo económico para los mexicanos simplemente no esta en la agenda de ningún partido político.

Lo que parece todavía mas increíble es que existen muchos expertos, muchos profesionistas, muchos técnicos capacitados, muchos funcionarios, muchos mexicanos realmente comprometidos con las causas medio ambientales y de desarrollo sustentable pero desafortunadamente no hay consistencia en las políticas y, lo peor, hay mucha corrupción. En concreto, en temas de desarrollo económico e innovación para impulsar una economía verde hay mucha apatía gubernamental y mucha indolencia de nuestros lideres políticos.

Tampoco hay en Mexico un partido político que abandere de manera real el cuidado del entorno y el uso de nuestros recursos naturales renovables para generar prosperidad. El Partido Verde es una caricatura , lo único que tiene de medio ambientalista es el nombre. Ni siquiera tiene una figura publica que se destaque por su propuesta ecológica. Por cierto, fue expulsado de la organización Partidos Verdes Europeos, “la familia política verde ”, por no cumplir con la agenda de esta organización en materia de derechos humanos. Encuentro Social, antecedente del Partido Encuentro Solidario, justo se encontraba en el proceso de admisión a Global Greens, una red internacional de partidos ecologistas , cuando una resolución judicial le quito el registro de manera injusta, y el mecanismo quedo interrumpido. Los mexicanos que quieren votar en consciencia por un partido con propuesta medio ambiental no tienen por quien hacerlo. Un voto por el Verde, NO es un voto por la ecología y el desarrollo sustentable, sino un voto por un partido que lucra con su nombre y que no tiene ni especialistas, ni una propuesta solida y congruente en la materia.

Tampoco tenemos políticos en lo individual que hayan puesto su proyecto en la causa medio ambiental. Un ex candidato a la Presidencial Gabriel Quadri, especialista real, abandono la causa y se volvió en uno del montón, ahora ya es un político muy al “estilo mexicano” que opina de todo y sabe de todo. Un ex Presidente de la República, por el modelo harvadiano de Al Gore, se quiso poner al frente de la causa, solo que se le atravesó su corrupción y sus intereses políticos y económicos. Felipe Calderón impulsaba un programa sin precedente de reforestación, el Programa Pro Árbol , que termino en un fracaso de proporciones enormes y con con dispendio de recursos públicos que nunca fue castigado ni social, ni políticamente.

Por cierto, ese Programa me causo en lo personal un rompimiento definitivo por no estar de acuerdo con el uso político que se le dio para pagar deudas contraídas por Calderon con los gobernadores priistas que lo apoyaron en la elección del 2006. Recursos públicos salieron de las arcas de este noble programa para pagar la deuda política de Calderón, y hay que recordarlo, lo hizo de la mano de Elba Esther Gordillo. Por eso, cuando Felipe al final de su sexenio se quiso convertir en el Al Gore mexicano, muchos de nosotros que conocemos los desfalcos de Pro Arbol no podíamos dar crédito a su cinismo. En fin, al final del día, ni lideres sociales, ni gobernantes, ni políticos abanderan de manera genuina una agenda verde en Mexico.

Agenda Verde de Adrián Esper en S.L.P.

En el PES, creyentes de la necesidad que tiene Mexico de personajes que tengan realmente una agenda verde, postulamos a verdaderos ambientalistas a distintos cargos de elección popular. Hay muchos, pero destacan dos de ellos. María de Jesús Ibarra Silva, candidata a Gobernadora por el Estado de Querétaro, cuyo compromiso con el cuidado del entorno ecológico de la reserva de la biosfera en la Sierra Gorda y su proyecto de cuidado integral del agua para el estado, la hacen un símbolo de lo que el PES propone como nuevo liderazgo gubernamental.

El otro caso es Adrián Esper Cardenas , candidato a Gobernador por el Estado de San Luis Potosí y Presidente Municipal con licencia de Ciudad Valles, donde innovo patrullas eléctricas de última tecnología y construyo una ciclovía ecológica turística sin precedente municipal en todo el país. Además, la única propuesta de económica verde que he escuchado en toda esta campaña a nivel nacional justamente proviene de Adrián Esper . Un planteamiento sencillo pero audaz que requerirá de inversión pública y privada y que tiene por objeto reconvertir el modelo económico para generar riqueza con el uso de tecnologías verdes , como lo hacen ya todos los países europeos. En conclusión, en el PES sostenemos que los líderes que necesitamos deben procurar el cuidado del entorno y la transformación de los recursos renovables para generar progreso y desarrollo económico y por lo tanto combatir la pobreza.

El Partido Encuentro Solidario sabe de la necesidad que tenemos de reencontrar en la política un nuevo significado que combine ampliamente la participación ciudadana con las las responsabilidades personales y sociales. El compromiso con el medio ambiente es ineludible. Es necesario crear un movimiento de consciencia social que proteja el medio ambiente y que obligue a la clase política a impulsar inversión publica para tecnologías de nueva generación. Si seguimos mirando al pasado, pensando que el petróleo es la panacea, sino migramos a energías limpias y renovables Mexico esta condenado, una vez mas, al subdesarrollo y a la pobreza. Soberanía energética sí, pero con energías limpias.

Los que creemos en la “teoría creacionista”, -para usar terminología científica, tenemos un llamado, un mandato: ser mayordomos de la creación. Esa mayordomía nos exige mucho mas cuidado del entorno ecológico y menos apatía e indolencia. Esa mayordomía nos exige usar los elementos de la creación, de la naturaleza, para beneficiar a la humanidad. El viraje a la economía verde es una gran alternativa para que Mexico y los mexicanos prosperemos económicamente, que nadie tenga duda.