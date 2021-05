Voto útil para el PES: 7 razones

Desde la campaña que llevo a la Presidencia a Vicente Fox se empezó a utilizar el llamado al VOTO ÚTIL. Esta expresión de mercadotecnia tenia como objetivo que los electores mexicanos votaran por Fox y no por Cuauhtémoc Cardenas, para alcanzar a derrotar al candidato del PRI, Francisco Labastida. A partir de esa elección, en la búsqueda de la polarización y no de la atomización del voto , en cada elección se hace un llamado al voto útil. Calderon lo hizo para impedir que AMLO llegara a la Presidencia, Peña Nieto hizo lo mismo, y es, hasta la última elección Presidencial, donde el llamado al voto útil se hizo en favor de AMLO.

En las presentes elecciones intermedias del 2021, el llamado al voto útil vuelve a aparecer ahora para pedir que no se le de la mayoría en la Cámara de Diputados al Presidente de la República y para tratar de ganar la mayoría de las contiendas a las 15 gubernaturas en disputa.

Para él PES, el verdadero voto útil es aquel que se da en favor de causas, de propuestas de gobierno y legislativas, de representación de sectores sociales que nunca han estado representados.

El voto útil es aquel que sirve al elector y no a los partidos y a las elites políticas. Ya he escrito y hablado mucho que en este proceso electoral se intenta burlar el voto ciudadano engañando que serán contrapeso del Presidente en el Legislativo. He demostrado como el PRI casi siempre vota con MORENA y ahora nos intenta engañar que serán oposición. El verdadero satélite de MORENA en el Congreso de la Unión ha sido y seguirá siendo el PRI.

Estas son las 7 razones para ejercer un voto útil en favor de los candidatos del PES:

1. Necesitamos 30 diputados federales para detener el aborto, o como la izquierda la llama, la interrupción legal del embarazo. El PES es un partido en favor de la vida y siempre lo será. Las y los 300 candidatos a diputados federales firmaron ante Notario Público el “Compromiso con la Vida” para llevar a la Constitución Federal el derecho a la vida.

2. Necesitamos 30 diputados federales para proponer bajar el IVA a 10% y el ISR al 16%. El cambio del modelo fiscal es urgente en Mexico. La recuperación económica solo puede hacerse mediante la recuperación del empleo, y los únicos que generan empleo son los empresarios, por eso, los impuestos deben bajar.

3. Necesitamos 30 diputados federales para proponer políticas publicas con perspectiva de familia. El PIN parental, a mis hijos yo los educo, y la transformación del DIF en la Secretaría de la Familia, son algunos ejemplos de las propuestas del PES para fortalecer la institución familiar.

4. Necesitamos 30 diputados federales para proponer un cambio de régimen político. El sistema político mexicano esta agotado, debe transitarse a un régimen de consensos a través de un modelo semi presidencial. Para esto, debe prohibirse las Coaliciones de los Partidos Políticos en las elecciones para el Congreso Federal y local, asegurar la representación pura en el Legislativo, y cambiarse el modelo de financiamiento a los partidos: Cero financiamiento público a los partidos políticos.

5. Necesitamos 30 diputados federales para la que los violadores y pederastas se les castigue con castracion química . La reforma al Código Penal para inhibir a los violentadores de mujeres, de niñas, niños y adolescentes ya no puede esperar. Castigos ejemplares para quienes más daño hacen a la sociedad y a nuestras familias.

6. Necesitamos 30 diputados federales para proponer un cambio hacia la economía verde. El desarrollo económico de Mexico pasa por el uso de nuevas fuentes de energía, por el uso de la tecnología y por el cuidado al medio ambiente. Consciencia social para la protección de nuestro entorno y para lograr un progreso económico para los mexicanos con sustentabilidad.

7. Necesitamos 30 diputados para promover la Paz y la Reconciliación Nacional . El PES esta comprometido en la promoción de la cultura de la paz entre los mexicanos. No mas lideres políticos que polaricen, nos urge un nuevo liderazgo que promueva la reconciliación y la reconstrucción del tejido social.

El PES aspira a representar sectores, a representar ciudadanos, a buscar soluciones a los grandes problemas sociales.

El PES en la mas firme tradición democrática aspira a encabezar una verdadera transición que acabe con el modelo político que ya no es funcional, porque no genera cambios. El PES aspira a que reconciliados, veamos a México como el país que somos; no uno de buenos y malos, de conservadores y liberales, de ricos y pobres, no un país en blanco y negro, sino un Mexico a colores que refleje lo que somos: un mosaico de culturas, de regiones, de costumbres, que hacen de nuestro país, un país único del que nos debemos sentir orgullosos.