Históricamente los tribunales del país y las autoridades laborales siempre han reprimido el derecho de huelga de los trabajadores , a pesar de que se llenan el pecho en los eventos públicos resaltando la importancia de la clase obrera.

Antes de la reforma de 2019, las juntas de conciliación, locales y federales, de forma sistemática daban entrada a los argumentos patronales y declaraban inexistentes las huelgas en el país, casi podríamos contar con las manos las veces que no fue así en cientos de huelgas. Dos argumentos son los que siempre habían señalado los abogados patronales, que no se estallaba la huelga exactamente a la hora propuesta o que no lo hacían la mayoría de los trabajadores; para acreditar lo primero la maniobra que implementaban era llevar notarios para que certificaran la hora y el minuto exacto del estallamiento, pues si había alguna diferencia de minutos era suficiente para que se acordara que la huelga era inexistente, así como lo leen, con uno o dos minutos de diferencia era todo lo que se necesitaba para que las juntas anularan el derecho de huelga. Ridículo.

Hoy el artículo 459 señala sólo tres hipótesis de por qué puede declararse inexistente la huelga. El primero es que no sea la mayoría de los trabajadores quienes lleven a cabo la huelga, lo cual no sucedió en el caso de Audi, pues más del 90% participó en el movimiento; el segundo, que el objeto de la huelga no sea de los señalados en la ley, pero eso también está sorteado pues se pide un aumento de salario en una revisión de contrato; el tercero y último punto, es que no se haya cumplido el procedimiento para estallar una huelga, pero eso sin duda el tribunal en donde se emplazó, vigiló que el mismo se haya llevado en orden.

Afortunadamente las corruptas juntas de conciliación han cerrado el área de conflictos colectivos en el país, por lo que corresponde a los jueces de lo laboral conocer de los asuntos de huelga, en particular en el caso de los trabajadores de Audi es un tribunal federal de asuntos colectivos, adscrito al Poder Judicial de la Federación.

La presión que hemos visto en los medios en los últimos días para los trabajadores de Audi es enorme, cámaras industriales como la COPARMEX acusan pérdidas millonarias, el gobernador de Puebla también les pidió que ya finiquitaran su movimiento y la empresa amenazó con miles de despidos, así que podemos inferir que esa misma presión la tiene hoy el juez federal de lo laboral colectivo que está conociendo del asunto; seguramente, por ser el sector automotriz un motor y referente de la economía nacional, además de un eje fundamental del T-MEC , podemos asegurar que las autoridades federales y locales han tocado la puerta de la presidencia de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal, que encabezan al poder judicial federal al que pertenece el tribunal laboral que lleva el asunto.

Como ya expliqué no hay hipótesis legal válida para declarar la inexistencia de la huelga, solo queda ver si el poder judicial estará a la altura de la legalidad en la huelga de Audi o se someterá al aparato económico y político del sector automotriz.

NOTA: los sindicatos independientes de la industria automotriz han manifestado su solidaridad con los trabajadores de Audi, todos saben que esta huelga, así como el porcentaje que se obtenga, será un referente para toda la industria, pero todavía se siente la ausencia de unidad del resto de miles de trabajadores de la industria automotriz, que siguen bajo el yugo de sindicatos charros de centrales obreras viejas y nuevas, asilándolos de la realidad económica que viven sus similares en el país, urge que esta realidad cambie.

X: @riclandero | Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM