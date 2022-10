El secretario de Gobernación se metió de manera irresponsable contra el expresidente Felipe Calderón acusándolo de vender armas al crimen organizado e incluso señaló que existe una investigación al respecto.

Por otro lado, no han medido las consecuencias que traerá consigo el pleito entre el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal y la gobernadora Layda Sansores.

Como antecedente inmediato, cabe señalar que los informes desclasificados por el grupo Guacamaya ofrecen evidencia de cómo el Ejército y el gobierno de la 4T venden armas al crimen organizado y las declaraciones del titular de la SEGOB llegan luego de que el expresidente Calderón cuestionara públicamente la política de AMLO en la FIL de Madrid.

Política interna a la 4T

Adán Augusto perdió por completo la visión de buscar concordia: “En la época de Felipe Calderón no nada más se militarizó el país, sino, en el colmo de la desvergüenza, terminó Calderón y su Gobierno convertidos en traficantes de armas”. Dicho lo anterior sin pruebas ni elementos que lo sostengan.

Calderón, no se quedó callado: “Ahora sí el secretario anda muy perdido: no hay ninguna ‘investigación internacional’, ninguna, sobre ‘tráfico de armas’ en mi contra. Adán Augusto no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza. Es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención”.

Pero hay niveles, y las acusaciones contra Calderón desde el pulpito mediático, tal parece que no irán más allá de generar polémica y mayor división entre los mexicanos. Los juicios que valen deben ser producto de procesos judiciales, no mediáticos.

El otro caso que también se complicará por su incapacidad de medir las consecuencias, es el pleito que iniciaron contra Monreal utilizando nuevamente a la nefasta gobernadora de Campeche, pero todo indica que Monreal no es tan “facilito” como Alito Moreno.

La gobernadora hizo públicas conversaciones por WhatsApp en las que el senador Monreal supuestamente ayuda a Alejandro Moreno, mientras era investigado en 2020. Alito:

”Gracias por tu apoyo, nunca lo voy a olvidar”. Monreal: “No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación”. Conversación WhatsApp

Por salud pública hay dudas que el gobierno debe de responder:

1) ¿Quién le pasa las grabaciones a la gobernadora de Campeche? ¿Será espionaje (inteligencia, según AMLO) desde las más altas esferas del gobierno federal?

2) Si tienen tanta información, ¿Por qué no proceden legalmente en contra de Alito y Monreal y solo prefieren hacer las acusaciones en medios de comunicación?

3) ¿Por qué tratan de resolver todo con amenazas y chantajes? Están peor que en las épocas de la Guerra Sucia de Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios y Manuel Bartlett en contra de sus opositores.

A Monreal lo quieren arruinar por atreverse a exigir al líder máximo de Morena un lugar como “corcholata”. Bien se sabe entre los fieles de AMLO que nadie le puede decir, sugerir y mucho menos retar, porque se atiene a las consecuencias, y Monreal lo hizo.

Lo que buscan es un chivo expiatorio que le “lave la cara” a Claudia Sheinbaum quien por su pésimo gobierno perdió la mitad de la ciudad de México, ya la gobernadora Sansores acusó a Monreal de traicionar a su partido en la capital, asegurando que promovió y financió a candidatos de otros partidos, como la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en la elección de 2021.

A Monreal no lo han podido controlar, ya lo intentaron cuando José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y brazo derecho del senador, fue detenido en Veracruz por presunto asesinato, acción que Monreal calificó como signo del abuso de poder en Veracruz. “Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente; lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder”.

Pero, como se dice, hay niveles, y finalmente Monreal logró la liberación de su operador, parafraseando el mal chiste de AMLO: “Libre, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado, que volverá a cumplir con sus funciones. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Sigamos luchando por los cientos de inocentes en prisión; hoy celebramos sólo un paso”.

Mientras a AMLO y su 4T se les descompone de manera irreversible el país, el encargado de la política interna se dedica a atacar a los adversarios del presidente por encargo, las corcholatas nomás no levantan y las cifras de las preferencias se alejan cada vez más del 2018.

Pero, hay niveles, y se metió con los equivocados.