No entiendo la gran lucha y manifestación contra las corridas de toros. Yo no me entero de lo que pasa en este rollo de los toros pues la verdad no me interesa. Solo me enteró de manifestaciones del Partido Verde en defensa de los cuadrúpedos cornudos.

Me parece que los partidos y contingentes de van sobre peleas que les den likes y no sobre las verdaderas peleas. Hay muchas más injusticias en otros lados que la muerte de seis toros. En la temporada de primavera del año pasado se programaron nueve corridas que representan 54 toros muertos, esto es si matan a todos. Si compartimos el entendido que esos toros son el 10% de los que están en los criaderos de toros de lidia, debería de haber una población de toros de al menos 540 en los ranchos.

Este tipo de leyes, tomadas sin hacer un análisis gradual, significarían la muerte de al menos 500 toros que ni siquiera iban a ser considerados para la lidia. Hay que entender que los toros bravos no sirven para nada más que para la lidia y a nadie le resulta rentable mantener un toro que no tiene la posibilidad de ir a la plaza.

Solo en el imaginario, pensemos que no son toros si no gatitos o cachorritos. Hay una población de 540 gatitos, para que estos 540 gatitos sobrevivan, 54 tienen que ir a la “guerra” donde seguramente no volverán. ¿Usted cree que los gatitos quisieran ir a la guerra para que sobrevivieran los que se quedan en casa? Yo pensaría que sí.

Con 61 votos a favor y un voto en contra, los diputados de la CDMX votaron para que se elimine la violencia de los toros convirtiendo a la fiesta brava de juego de la NFL a tochito bandera.

En esta ocasión le doy la razón al diputado Pedro Haces que votó en contra, porque no se tiene un plan donde se proteja a los toros que no son de lidia. Recordemos lo que les pasó a todos los animales de los circos cuando fueron prohibidos. Muchos murieron en las peores condiciones porque no se planeó una transición de los animales y porque ningún cirquero va a pagar por tener animales que le daban dinero como mascotas.

Ahora los de la Plaza de Toros se tienen que inventar protecciones para los toros para que estos no vayan a lastimar al torero y el torero tendrá que inventar cosas para que las corridas sigan siendo entretenidas. No conozco de toros, pero me imagino que lo que van a hacer es como si a los boxeadores les pusieran guantes gigantes como de payaso para pelear que no se lastimen.

Si esto sigue progresando en algunos años, muy pocos, estaremos hablando de la extinción de los toros de lidia pues nadie quiso mantenerlos. Sería interesante que cada diputado que votó a favor adoptara a varios toros para que no murieran porque ya no son útiles.

Esperemos…