Para quienes solemos y gustamos hacer compras en línea, verdaderamente esta es una gran noticia. La aventura comenzó hace tres años cuando Amazon México hizo una alianza con Aeroméxico con la finalidad de utilizar los compartimentos de carga para las mercancías que maneja la corporación de comercio electrónico.

Esta alianza logró disminuir el tiempo de entrega al usuario final, incluso a tan solo dos días. Hoy por hoy operan en más de 10 rutas, y eso es sumamente beneficioso, tanto para la línea aérea como para Amazon México.

La meta estimada para finales de año, es triplicar el número de paquetes con el que empezaron, allá en un lejano 2021 y en medio de la pandemia de Covid. No olvidemos que ese tema sanitario, que tuvo al mundo entero girando en un tacón, fue uno de los principales detonantes para el comercio en línea.

Algo que era muy común en países del primer mundo, con la llegada del Covid, se aceleró en países en vías de desarrollo, donde el crecimiento del e-commerce fue exponencial.

Y no era para menos, estábamos temerosos de contagiarnos, pero con necesidades específicas, desde comprar un libro, ropa o algún accesorio que hiciera falta en casa; incluso los cubrebocas, que eran de uso obligatorio. Les voy a confesar que yo adquiría -en aquellos tiempos- paquetes de hasta 400 cubrebocas, para que los usara toda la familia.

Según informó Amazon México junto con Aeroméxico a través de un comunicado, sus planes de crecimiento son alcanzar un volumen de más del 200% cada año:

“Invertir en infraestructura y tecnología mejora significativamente la eficiencia y con ello la satisfacción del cliente; por ello, estamos en constante búsqueda de aliados clave como Aeroméxico que, con su experiencia, suman a nuestra meta de elevar la calidad de servicio, y seguir innovando en favor de nuestros consumidores”, dijo Jesús Elizondo, director de operaciones para transportación de Amazon México.

A su vez el vicepresidente senior de Aeroméxico Cargo, Alejandro Méndez manifestó:

“Es un privilegio tener a un aliado tan importante como Amazon y estamos muy orgullosos de trabajar en conjunto porque nuestros esfuerzos permiten ofrecer a los usuarios finales una mejor experiencia de compra. Aeroméxico Cargo cuenta con una infraestructura de carga aérea sumamente robusta, que se complementa de manera perfecta con la de nuestros clientes. Seguiremos poniendo nuestro mejor esfuerzo para honrar los altos estándares que caracterizan a ambas empresas” Alejandro Méndez, vicepresidente senior de Aeroméxico Cargo

Después de tres años, han incrementado operaciones en más de 10 rutas, a ciudades como Monterrey, Chihuahua, Tuxtla Gutiérrez, Cancún, Villahermosa y Tijuana, entre otros destinos.

Esta alianza, además de traer grandes beneficios a quienes adquirimos productos como usuarios finales, también es muy importante para el desarrollo económico de los destinos a los cuales van esas mercancías, ya que generan fuentes de empleo, y eso es positivo para el crecimiento económico, que no solo se refleja en los números de estas dos empresas aliadas, sino en la economía formal del país.

Gracias a la necesidad que se crea de transportar estos bienes, se generan trabajos en dichas ciudades, lo cual es un beneficio para dichos estados.

Actualmente no adquiero cubrebocas, pero Amazon me ha sacado del apuro cuando requiero comprar un libro, y mi librería de confianza no lo tiene en existencia.

Me ahorra el traslado, el gasto de gasolina, pagar el estacionamiento y lo mejor es que el producto -en este caso un libro- llega generalmente en un lapso de dos días.

La importancia que ha tenido el comercio electrónico no se puede soslayar, al grado de que está cambiando muchos de nuestros hábitos de consumo; por eso son importantes este tipo de alianzas, y si logran reducir los tiempos de entrega, pues hacen más eficiente la operación de Amazon como empresa de e-commerce.