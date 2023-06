De acuerdo al conteo rápido realizado por la autoridad electoral, la participación en el Estado de México se ubicará entre 48.7% y 50.2%, alrededor de 5 puntos abajo de la de 2017 —54.3%, cuando se eligió a Alfredo del Mazo—.

En Coahuila los partidos convencieron a más ciudadanos, entre el 56.6% y el 58.5%, pero esto se quedó corto respecto del 60.5% del 2023 cuando ganó Miguel Riquelme.

Calculando el voto efectivo en base al conteo rápido, es decir quitando los votos nulos y considerando el punto central de los intervalos de cada candidato o candidata y sin decimales —esto para hacer comparables las votaciones reales con las encuestas publicadas—, las resultados son los siguientes.

Edomex

En el Estado de México de México ganó Delfina Gomez con 55% de los votos, mientras que Alejandra del Moral obtuvo el 45%.

La casa encuestadora MetricsMx (publica en SDPNoticias) y la especialista Lorena Becerra (difunde sus estudios en los diarios del Grupo Reforma) publicaron este mismo resultado. Fueron las mejores encuestas, sin duda.

Encuestas Edomex

Otros medios de comunicación no resultaron tan precisos, si bien todos presentaron adelante a Delfina, en promedio con 13 puntos de ventaja sobre Alejandra:

La empresa encuestadora Poligrama en El Heraldo de México , pronosticó que Delfina ganaba con 12 puntos de ventaja sobre Alejandra.

en , pronosticó que Delfina ganaba con 12 puntos de ventaja sobre Alejandra. El encuestador Alejandro Moreno en El Financiero dio a la candidata de Morena una diferencia de 14 puntos sobre la aspirante de la alianza PRI, PAN, PRD.

en dio a la candidata de Morena una diferencia de 14 puntos sobre la aspirante de la alianza PRI, PAN, PRD. Enkoll en El Universal vio 18 puntos arriba a Delfina, aunque en la pagina de internet de la empresa encuestadora tal ventaja era de 16 puntos. Increíble que editores y encuestadores no se pongan de acuerdo.

Coahuila

En Coahuila la amplia victoria por 37 puntos del priista Manolo Jiménez fue muy superior a las proyecciones de las encuestas de los medios. Una paliza imposible de pronosticar.

La encuesta que le daba la mayor ventaja a Jiménez (la de Reforma) lo ponía 28 puntos arriba; la que menos diferencia presentó fue la de SDPNoticias y MetricsMX: 17 puntos. En promedio los 4 medios considerados traían 21 puntos de ventaja.

En esta elección era atractiva la contienda entre Armando Guadiana, de Morena, y Ricardo Mejía, del PT. de acuerdo al conteo rápido la diferencia será cercana a los 7 puntos: SDPNoticias la estimó en 6, Reforma en 8, El Heraldo en 11 y El Universal en 18.

El Financiero no publicó una encuesta cercana al día de las elecciones o no la recuerdo. No estoy claro acerca de cuál es la última de este diario en Coahuila, por eso no la menciono, no en este momento. Considero muy lejana la que tengo en mis archivos, de marzo de este año. En esa el encuestador pone a Jiménez solo 2 puntos arriba de Guadiana, lo que sería un error enorme.

Encuestas Coahuila

En ambos estados se subestimó el voto de la alianza PAN-PRI-PRD, considerando el promedio de las encuestas. En Coahuila fue de 58% frente a una estimación promedio de 49%.

En Estado de México, aunque no es amplia la subestimación de la alianza, sí se quedó ligeramente arriba: 56.4% contra 54.7%.

Lecciones de la elecciones

1. Morena es imparable.

2. Casi seguramente Morena ganará la presidencia en 2024 con el voto del centro y el sur del país.

ganará la presidencia en 2024 con el voto del centro y el sur del país. 3. La oposición solo podrá competir en el norte, lo que no será suficiente para ganar la elección presidencial.

4. Contra los pronósticos del canciller Marcelo Ebrard, las encuestas sí funcionan. Así que, si no ocurre algo extraordinario —que no tiene por qué ocurrir— la candidatura presidencial de Morena será la mujer que gana cada día con más ventaja en todos los estudios de opinión, Claudia Sheinbaum.

La miseria de Marín; la elegancia de Ciro; AMLO y su recuerdo de Rocha

Ciro Gómez Leyva publicó un bello tuit para despedir al querido periodista Ricardo Rocha:

Ciro sobre Rocha

Se agradece la elegancia de Ciro en un día tan triste. Claro está, no puedo dejar de lamentar la miseria de Carlos Marín. Este tipo, en el momento de la muerte de Ricardo, lo único que pudo hacer fue recordar en Milenio un fuerte desacuerdo entre el comunicador fallecido y AMLO. ¿Tenía sentido?

Andrés Manuel y Ricardo Rocha fueron muy amigos y dejaron de entenderse. Algo perfectamente normal en la vida de las personas.

Creo que somos amigos de Ciro y yo, pero durante seis años no le hablé por estúpidas diferencias periodísticas o políticas. Un día nos reencontramos y nos llevamos ahora tan bien como cuando nos conocimos y decidimos trabajar juntos.

¿Se iban a reencontrar AMLO y Rocha? No lo sé, quizá sí. La reconciliación ocurre más veces de las que creemos.

Andrés Manuel despiidó a Ricardo Rocha recordando que fueron amigos. Hay que tener en la memoria solo los buenos momentos.

Cuando Marín se vaya lo despediré recordando los años de sana amistad. Cuando yo me muera, espero que Marín me despida con el recuerdo de los momentos de mucho trabajo y más sonrisas en la construcción de Milenio.

Por lo pronto, porque está vivo, digo que Carlos Marín es un miserable que ha usado la muerte de un amigo para golpear al presidente que detesta.