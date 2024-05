La frase completa publicada en La Jornada es esta: “Gana Claudia, miente Xóchitl, en medición de Banamex” . Raro que un banco tan grande descalifique a una candidata presidencial, pero así ocurrió. Lo hizo porque Xóchitl Gálvez mintió y provocó un problema del que rápidamente se deslindó una empresa seria como Citibanamex que no interviene en la política electoral.

Me pregunto si saben que apoyan a una embustera patológica llamada Xóchitl Gálvez quienes firmaron el famoso desplegado de intelectuales. Menciono 50 nombres famosos de una lista de más de 200:

Gabriel Zaid

Enrique Krauze

José Sarukhán

Francisco Martín Moreno

Margarita González Gamio

Francisco Moreno Sánchez

Isabel Turrent

Paco Calderón

Ricardo Cayuela Gally

Xavier Velasco

Agustín Basave

Enrique Serna

Carlos Tello Díaz

Héctor Aguilar Camín

Rafael Pérez Gay

Roberta Garza

Román Revueltas Retes

Fabián Aguinaco

Víctor Manuel Mendiola

Roberto Pliego

Luis Miguel Aguilar

Macario Schettino

Enrique Cárdenas Sánchez

Fernando García Ramírez

José Carreño Carlón

Germán Martínez Martínez

Arnoldo Kraus

Guillermo Sheridan

José Narro Robles

Paulina Lavista

José Antonio Crespo

Francisco Valdés Ugalde

Federico Reyes Heroles

Ricardo Pascoe

Silvia Cherem

Sergio Zurita

Roger Bartra

Christopher Domínguez Michael

Aurelio Asiain

Víctor Solís

Ángeles Mastretta

Jorge Castañeda

Roberto Blancarte

Otto Granados

Rubén Aguilar Valenzuela

Stephanie Henaro Canales

Marco Levario Turcott

Pablo Majluf

Raúl Trejo Delarbre

Federico Berrueto

¿Dije que Xóchitl Gálvez es una mentirosa patológica? Lo dije, en efecto, porque no hay duda de que cumple con los criterios para así llamarla: no solo no reconoce que miente, sino que se cree sus mentiras. Veamos ahora las razones por las que Banamex desacreditó a la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD —las citas son del editorial de La Jornada de hoy miércoles 22 de mayo de 2024—:

“La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sostuvo ayer que Citibanamex pre-sentó una encuesta que la coloca como puntera en la preferencia del electo-rado, por arriba de la aspirante de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum”.

“El grupo financiero se deslindó de esta versión, aclaró que no ha elaborado ni contratado ejercicio demoscópico alguno sobre temas electorales y explicó que en su reunión de perspectivas económicas y visión de mercado se presentaron varias encuestas, entre ellas la de Massive Caller , única empresa del rubro que otorga ventaja al bloque de derechas”.

, única empresa del rubro que otorga ventaja al bloque de derechas”. “El equipo de Gálvez obtuvo una imagen del momento en que se mostró la gráfica correspondiente a dicho estudio, y la candidata la difundió sin verificar”.

“No es la primera vez que la ex senadora y el personal de su campaña intentan engañar a la opinión pública con sondeos que no son lo que quieren hacer creer. El mes pasado, presumieron una encuesta en la que Gálvez arra- sa con casi seis de cada 10 votos, sin aclarar que el universo muestral fue el alumnado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una universidad creada por y para las élites”.

“Al presentarla como ‘elaborada por el ITAM’ y no ‘en el ITAM’ (cosa que la revista estudiantil encargada del simulacro electoral nunca pretendió ocultar), el equipo de la panista trató de instalar el bulo de que el crecimiento de Gálvez en las preferencias era validada por una institución académica”.

Ayer Citibanamex aclaró que Xóchitl Gálvez había mentido. Y mintió en grande, no porque en realidad pierda en las encuestas serias, tampoco porque la ventaja de Claudia Sheinbaum en las mediciones demoscópicas mejor realizadas sea de más de 30 puntos porcentuales, sino porque es delicadísimo meter en grillas baratas a uno de los más importantes bancos de México.