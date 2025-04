“¿Viste la encuesta de Latinus, vendida a Ebrard?”, me preguntó un amigo el pasado viernes. No la había visto, así que pedí detalles sobre tal estudio. Me los dio: “Extraña encuesta que mide dos veces las mismas preferencias electorales: en la primera Marcelo Ebrard le gana a Omar García Harfuch, y en la segunda Ebrard empata con el hijo de López Obrador”.

Busqué tal encuesta para tratar de entender las dos frases misteriosas: “vendida a Ebrard” y “mide dos veces las mismas preferencias”.

En el texto de Latinus no hay evidencia de que Ebrard pagara la encuesta, así que no voy a especular sobre el segundo deporte preferido por la clase política: atribuir perversas intenciones a cualquier cosa que se publica.

Reflexionaré acerca del deporte nacional por excelencia, una especie de lucha libre en la que no hay peleadores técnicos —¡todos son rudos!—: el futurismo presidencial que invariablemente arranca el día uno de cada sexenio.

“Encuesta Latinus: Marcelo Ebrard y Andy López Beltrán empatan en las preferencias electorales rumbo al 2030”. Esa es la nota del sitio de internet dirigido por Carlos Loret de Mola y financiado por un luchador reconocido por su rudeza y tácticas sucias, don Roberto Madrazo.

En efecto, el estudio realizado por la especialista Lorena Becerra mide dos veces las mismas preferencias. Veamos.

Esa encuesta “se aplicó a 800 personas mayores de edad entre el 26 de marzo y el 1 de abril de 2025”.

El primer resultado fue el siguiente en la pregunta de ¿a quién prefiere usted como próximo presidente de México?:

Con 16% de las preferencias electorales, Marcelo Ebrard. Con 11% de las preferencias electorales, Omar Garcia Harfuch. Con 11% de las preferencias electorales, Gerardo Fernandez Noroña. Con 7% de las preferencias electorales, Andrés Manuel López Beltrán. Con 3% de las preferencias electorales, Ricardo Monreal. Con 2% de las preferencias electorales, Luisa María Alcalde… y Adán Augusto López.

La misma medición se hizo con una aclaración muy importante: que Andrés Manuel López Beltran es hijo de Andrés Manuel López Obrador: ¿Sabiendo esto a quién preferiría como presidente?. Con semejante sesgo los datos cambiaron en la encuesta de Lorena Becerra:

Con 16% de las preferencias electorales, Marcelo Ebrard… y Andrés Manuel López Beltrán. Con 12% de las preferencias electorales, Omar García Harfuch. Con 11% de las preferencias electorales, Gerardo Fernández Noroña. Con 3% de las preferencias electorales, Luisa María Alcalde… y Ricardo Monreal. Con 2% de las preferencias electorales, Adán Augusto López.

La encuestadora Becerra no incluyó a gente de oposición en sus preguntas más importantes de preferencias electorales.

Como me pareció interesante lo que hizo Lorena Becerra al precisar que Andrés Manuel López Beltrán es hijo de Andrés Manuel López Obrador, decidí pedir a MetricsMx una encuesta especial con una pregunta relevante en la que a López Beltrán de arranque se le identificara como hijo de López Obrador, pero incluyendo a otro político en activo hijo también de alguien muy conocido, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Enseguida esa pregunta:

“Futurismo: el deporte más mexicano. De los siguientes personajes de la política, ¿a quién preferiría como próximo presidente de México?”

Estos son los resultados:

Con 19.8% de las preferencias electorales, “Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Con 19.0% de las preferencias electorales, Marcelo Ebrard, “secretario de Economía”. Con 15.3% de las preferencias electorales, “Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador”. Con 13.2% de las preferencias electorales, “una mujer que sería la segunda presidenta de México”. Con 11.7% de las preferencias electorales, Omar García Harfuch, “secretario de Seguridad”. Con 11.0% de las preferencias electorales, Gerardo Fernández Noroña, “presidente del Senado”. Con 10% de las preferencias electorales, “Ricardo Anaya, senador del PAN”.

MetricsMX

En Morena no van a creer que Colosio supere a políticos del partido en el poder tan conocidos como Ebrard, Harfuch, López Beltrán, Noroña, etcétera. Sobre todo dudarán de estos datos los y las comentócratas de izquierda que el pasado 23 de marzo, aniversario 31 del magnicidio de Lomas Taurinas, insultaron a un personaje cuyo recuerdo ha sabido resistir no pocas patrañas.

Quien dude de las estadísticas aquí presentadas que aplique su propia encuesta y verá que el prestigio del candidato asesinado en 1994 sigue siendo altísimo. ¿Que su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, perdió la elección de senador de Nuevo León el año pasado frente a Waldo Fernández? Es verdad. Ocurrió así porque Colosio Riojas tiende a la flojera. Si imitara a su padre, quien tenía una sobresaliente capacidad de trabajo, sería un formidable retador del morenismo hoy por hoy favorito para imponerse en cualquier proceso electoral. Será decisión del hijo de Donaldo tomarse más en serio y entregarse con todo a la tarea de buscar una candidatura con posibilidades de éxito, o conformarse con lo que tiene y aspirar al gobierno de Nuevo León.

La guerra arancelaria

MetricsMx aprovechó el viaje para preguntar “En la guerra arancelaria que desató Donald Trump, ¿qué país cree que va a perder más, Estados Unidos, México, China o Canadá?” .

Esto es lo que piensa la sociedad mexicana, que coincide con el caos económico que ya sufren los y las estadounidenses y que, desde luego, nos afecta en México, pero bastante menos que a la vecina nación del norte: